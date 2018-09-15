iPhone Etkinliğinde Gözden Kaçanları Sıraladık!
Apple'ın dün yaptığı etkinlikte iPhone XS ve iPhone XR telefonları tanıtılırken gözden kaçan detayları sıraladık!
Apple etkinlikleri artık eskisi kadar çok sürprize sahne olmuyor, çünkü akıllı telefon sızıntıları günümüzün alışılagelmiş olayı durumunda. Ancak bu, etkinliklerin hiçbir anlama gelmediğini göstermiyor. Apple, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve Apple Watch Series 4 cihazlarını tanıtırken etkinlikte birçok şey gözden kaçtı. Sizin için bu detaylardan en önemli beşini sıraladık.
1. Tim Cook Twitter'ı "Troll"ledi
Etkinlik başlamadan hemen önce, Tim Cook "Hayır. Kim onu buraya hızlıca getirbilir?" sözleri ile Twitter'daki herkesi şaşırttı. Gönderildikten kısa bir süre sonra silinen tweet, pek az kullanıcının gözüne takıldı. Bu kısa süre zarfında bile 1000 favori sayısına çok yaklaşan tweet ise aslında etkinlik başlarken gösterilen kısa filme işaret ediyordu: Kısa filmde bir Apple çalışanı, Tim Cook'a gizemli bir çantayı yetiştiriyor ancak gizemli çantanın içerisinde sadece Tim Cook'un sunumunu yönetmesi için kullandığı uzaktan kumandası olduğu ortaya çıkıyor.
Çantadan piyasaya çıkışı oldukça gecikmiş olan Air Power kablosuz şarj adaptörünün çıkmasını daha büyük bir sevinçle karşılayabilirdik, ancak bu tweet gözünüze takıldıysa söz konusu kısa film çok daha hoşunuza gidecektir.
2. Apple'ın Tutkusu "Hayat Kurtarmak"
Apple, Apple Watch'un sağlığınızı koruyan akıllı bir asistan olduğunu düşünmemizi istiyor. Bu kelimeler, etkinlikteki Apple Watch tanıtımında da üç kere tekrarlandı. Kullanıcısının dengesini kaybedip yere düştüğünü anlayabilen yeni Apple Watch, bu durumda sağlık ekiplerine otomatik olarak haber verebiliyor. Bu, "Baby Boomer" adı verilen 1946-1964 arası doğumlu olan ve Apple II bilgisayarını görmüş yaşlı nesil için çok şey ifade ediyor. Ayrıca bu yeni akıllı saat, elektrokardiyogram çekme ve düşük kalp ritmini algılama yetenklerine de sahip.
Bu özellikler için yapılan mühendislik yatırımları ise geliştirilmiş bir ivmeölçer, çift çekirdekli S4 işlemcisi gibi birçok ekipmanı kapsıyor. Bu, Apple'ın Apple Watch Series 4'u "uzun ömürlü" bir yatırım olarak sunduğunu ortaya koyuyor.
3. Apple, "X"ten Vazgeçmedi
Apple, son bir yıldır neredeyse tüm teknoloji dünyasına iPhone X'teki X'in Roma rakamıyla 10 anlamına geldiğini anlatmaya çalışsa da bu konuda başarılı olmuş değil. Ancak son tanıtımda ortaya çıkan isimler, Apple'ın X isminden vazgeçmediğini ortaya açıkça koyuyor. Bundan sonra çoğu kişinin de iPhone XR'ı "Ayfon İks Ar" gibi türevlerde telaffuz edeceğine eminiz, ancak bu doğal bir düşünce sürecinin sonucu. Apple'ın bu konudaki kararlılığı nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacak, bunu zaman gösterecek.
4. Apple İşlemcileri Mac'e Geliyor
Apple'ın Macbook ve iMac bilgisayarlarında Intel işlemcilerinin yerini kendi imalatı olan işlemcilerle değiştirip değiştirmeyeceği konusu oldukça sıcak bir gündem maddesiydi. Ancak son etkinlikle ortaya çıktı ki; soru artık bunun olup olmayacağı değil, bunun ne zaman olacağı. Apple A12 Bionic'in tasarımı gerçekten alışılmışın dışında. Geçen senenin A11 Bionic işlemcisine göre 600 milyar/sn hesaplama hızından 1.5 trilyon/sn hesaplama hızına sıçrayan bu oldukça güçlü işlemci, ayrıca endüstrinin ilk 7nm tasarım sürecine sahip işlemcisi olarak göze çarpıyor.
A11 Bionic, uzmanlara göre halihazırda masaüstü sınıfında performans gösterebilen bir işlemciydi. A12'nin gösterdiği tablo, çok daha etkileyici. Bu manzara karşısında, A14 ve A15 gibi sonraki nesil işlemcilerin bilgisayarlara güç verebileceği ihtimali, oldukça olası görünüyor.
5. iPhone Ailesi Artık Oldukça Büyük
Apple iPhone XR, yeni nesil iPhone'ların arasında giriş seviyesine hitap eden modeli olarak görünebilir, ancak gözden kaçan bir şey var: Apple'a göre bu rol iPhone 7'ye ait. Cupertinolu dev, kendi sitesi üzerinden iPhone 7 modelini giriş seviye model olarak 449 Dolar fiyat etiketi ile satışa sunmaya devam ediyor.
iPhone 8 ile iPhone 8 Plus modellerinin en düşük depolama seçeneği ise $599 ve $699 üzerinden alıcı bulmaya devam edecek.
Ancak bu iki modelin yüksek satış rakamlarını yakalayacağını düşünmek zor, çünkü Apple'ın yeni tanıttığı A12 işlemcisine sahip iPhone XR, gelişmiş kamera sistemi ile 150 Dolar daha yukarıdan fiyatlandırılıyor. Çoğu kullanıcının bunun için bu ekstra bedeli ödemeyi tercih edeceğini düşünüyoruz.
Apple'ın iPhone tanıtım etkinliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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