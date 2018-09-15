iPhone Etkinliğinde Gözden Kaçanları Sıraladık!

Apple'ın dün yaptığı etkinlikte iPhone XS ve iPhone XR telefonları tanıtılırken gözden kaçan detayları sıraladık!

iPhone Etkinliğinde Gözden Kaçanları Sıraladık!

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