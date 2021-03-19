iPhone Kullanmak Gerçekten Çok mu Güvenli? Görünüşe Göre Hayır!

iPhone'ların çok güvenli ve hack'lenemez olduğunu mu sanıyorsunuz? Galiba artık, iPhone telefonların hack'lenemez olduğu efsanesinin ötesine geçmenin zamanı geldi.

  • Ercan Uğurlu
iPhone Kullanmak Sandığınız Kadar Güvenli Değil

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