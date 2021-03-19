iPhone Kullanmak Gerçekten Çok mu Güvenli? Görünüşe Göre Hayır!

Birçok iPhone kullanıcısı, kendisini hack'lenemez olarak görse de artık güvenlik alanında dengeler değişiyor. Özellikle son birkaç yıldır akıllı telefonların iOS veya Android işletim sistemine sahip olmasını dinlemeyen hacker'lar, iOS'un da hack'lenebileceğinin en büyük kanıtı.
NordVPN'in yeni hazırladığı blog yazısına göre, iOS'un yine de Android işletim sisteminden güvenli olduğu belirtilirken, artık iOS tarafında da güvenlik ihlallerinin olduğuna da değinilmiş. Konuyu aydınlatmak için Ağustos 2019'dan örnek verilirken, Google Project Zero güvenlik araştırmacısı Ian Beer'in, bazı iPhone modellerinde ve iOS işletim sistemini çalıştıran diğer cihazlarda önemli bir güvenlik açığı bulduğuna işaret edilmiş. Bu açıktan sızabilen kötü amaçlı kişiler, e-postaları okuyabiliyor, fotoğrafları indirebiliyor ve hatta mikrofon ile kameraları kontrolü altına alabiliyor. Bu açığın yayınlanmasının ardından ise Apple harekete geçmiş ve güncelle yayınlayarak açığı kapatmıştı. Fakat bu örnek bile, iOS işletim sisteminin de delinebildiğini gösteriyor.
NordVPN dijital güvenlik uzmanı Daniel Markuson, bu örnekten yola çıkarak, iPhone ve iOS kullanıcılarının tamamen güvende olmadığına işaret etmiş. Markuson, o nedenle iOS kullanıcılarının da özellikle parolalarını özenle seçmeleri, halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanırken dikkatli davranmalarını ve iPhone kullanıcılarının telefonlarını iyi bir VPN ile güven altına almaları konusunda uyarıyor.
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