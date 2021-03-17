Yeni Sızıntıya Göre Apple'ın, AirPods 3 İçin Çok da Acelesi Yok

Yeni bir söylentiye göre AirPods 3, 2021'in üçüncü çeyreğinde üretim hatlarından çıkmaya başlayabilir ve bu da Apple telefonlarının alışıldık yayım döneminde, iPhone 13 serisi ile beraber sunulması anlamına geliyor.
Bu söylenti, kısa bir süre ortaya çıkan ve yeni AirPods modelinin Apple'ın 23 Mart tarihli olduğu düşünülen bir sonraki ürün etkinliğinde sunulabileceği söylentisiyle zıtlık içerisinde. Ancak bu yeni bilgi, tanınan Apple analisti Ming-Chi Kuo'dan geliyor. Analist, bir yatırımcı raporunda firmanın yeni AirPods modellerini "2021'in üçüncü takvim çeyreğinde" sunacağından bahsedildiğini söylüyor.
Diğer bir sızıntı kaynağı olan Jon Prosser ise, AirPods 3'üm Mart ayı içerisinde tanıtılabileceğini söylemişti. Yani Kuo'nun açıklaması, Prosser ile tamamen zıt düşüyor.
AirPods 2'te Ne Olacak?
Kuo, Apple'ın şu anda var olan AirPods 2 modelinin akıbeti hakkında ise tereddütlere sahip. Apple, ikinci nesli daha ucuz bir seçenek olarak tutabilir ya da tamamen ortadan kaldırabilir. İlk seçeneğin yeni AirPods 3 satışlarını azaltabileceğinden endişelenilse de, daha ucuz bir seçeneğin sunulmaması da müşterileri kaybetmeye sebep olabilir.
Her ne kadar Kuo, AirPods 3'ün yayımına yaklaşırken AirPods, AirPods Pro ve AirPods Max satışlarında genel bir azalma beklese de, yeni model için talep ile beraber dördüncü çeyrek ve Noel döneminde satışların tekrar toparlanması bekleniyor.
Kuo, AirPods 3 için bir yayım tarihi belirtmiş değil ve sadece Apple'ın üretime üçüncü çeyrekte başlayacağını söylüyor. Ancak Apple'ın yeni iPhone'ların ve diğer cihazların duyurularını her yıl Eylül ayında topladığı düşünülürse, bir kez daha aynı yolun izleneceği düşünülüyor.
Eğer AirPods 3 hakkında daha fazla bilgimiz olsaydı bu konuda tahminde bulunmak daha kolay olurdu ancak şu ana kadar yeni ürün hakkında duyduğumuz sınırlı söylentiler, uzun şarj kasasının AirPods Pro kasası gibi daha geniş ve kısa bir şekilde tekrar tasarlanmasından oluşuyor. Ayrıca bu sızıntı, AirPods 3'ün bir önceki ürünün silikon kulak uçları yerine yuvarlak plastik bir gövdeyi koruduğunu da gösteriyor.
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