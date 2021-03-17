Yeni Sızıntıya Göre Apple'ın, AirPods 3 İçin Çok da Acelesi Yok

Apple, Mart ayı içerisinde tanıtılacağı iddia edilen yeni AirPods 3 için çok farklı bir plana sahip olabilir. Yeni sızıntı, Apple'ın AirPods 3'e "iPhone 13 ayarı" çekebileceğini söylüyor.

  • Levent Öztürk
AirPods 3 yayımı iPhone 13'ü bekleyebilir...
Future

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