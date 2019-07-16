iPhone Nerede Üretiliyor?
Apple, iPhone'un kutusuna "Kaliforniya'da tasarlandı" yazıyor. Peki ama bu iPhone'lar gerçekte nerede üretiliyor?
iPhone'lar, belki eskisi kadar olmasalar da ikonik olma özelliğine sahipler. Aileniz ve arkadaşlarınızın çoğu, muhtemelen Android'li telefonları kullanıyor. iPhone gibi görünümünden zil ve bildirim seslerine markasını öne çıkaran telefonların sayısı ise oldukça az.
iPhone'ların kutusunun üzerine baktığınızda "Apple tarafından Kaliforniya'da tasarlandı" ibaresini görüyorsunuz. Peki iPhone'lar nerede üretiliyor?
Kısa Cevap: iPhone Çin'de Üretiliyor
iPhone'unuzun Çin'de Foxconn tarafından üretilmiş olma ihtimali yüksek. Ancak her şey bu kadar basit değil, çünkü Foxconn'un dünya çapında Tayland, Güney Kore, Malezya, Filipinler ve Çek Cumhuriyeti'nde fabrikaları bulunuyor. Üstelik iPhone'u tek birleştiren firma Foxconn değil. Pegatron'un uzunca bir süredir bu işi yaptığı ve iPhone 6 modellerinin yüzde 30'unu ürettiği söyleniyor.
Uzun Cevap: Parçalar Farklı Yerlerde Üretiliyor
Apple'ın "Çinde montaj edildi" sözcükleri aslında durumu özetliyor. Foxconn ve Pegatron iPhone'ları bir bütün haline getiriyor, peki ama parçalar nereden geliyor?
Tüm parçalar, tek bir ülke veya firma tarafından sağlanmıyor.
Hangi iPhone Parçası Nereden Geliyor?
İşlemciler: Apple, A serisi işlemcilerini Güney Kore merkezli Samsung ve Tayvan merkezli TSMC'den sağlıyor.
Ses yongaları Cirrus Logic'den sağlanıyor. Firma ABD merkezli olsa da Çin, Güney Kore, Tayvan, Japonya, Singapur ve İngiltere'de tesisleri var.
Kamera: Kamera bileşeni, hangi iPhone'u kullandığınıza göre farklı firmalardan geliyor. Arka kameraların çoğunu Japonya merkezli Sony üretiyor. ABD merkezli OmniVision, FaceTime kameralarını üretiyor ancak bu işin büyük kısmında TSMC'den faydalanıyor. iPhone için kamera üreten firmalar arasında Qualcomm da var.
LCD: Apple, LCD ekranları Güney Kore merkezli olan, Polonya ve Çin'de tesisleri bulunan LG'den alıyor. Apple'ın diğer LCD üreticisi ise Japonya merkezli, 13 ülkede varlığı bulunan Sharp.
Dokunmatik ekran: Bu bileşeni Broadcom sağlıyor. ABD merkezli firmanın Çin, Tayvan, Singapur, Güney Kore, İsrail, Yunanistan, Belçika, Fransa, Hollanda ve İngiltere'de merkezleri var.
Cam: Gorilla Glass, ABD merkezli Corning tarafından üretiliyor. Corning'in Avustralya, Belçika, Brezilya, Çin, Güney Kore, Malezya, Meksika, Filipinler, Rusya, Singapur, Güney Afrika, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde merkezleri bulunuyor.
Depolama: Apple, bu önemli bileşen için Samsung ve Toshiba'nın belleklerine başvuruyor. Samsung'un merkezi Güney Kore'de bulunurken Japonya merkezli Toshiba'nın 50 ülkede merkezleri var.
Pil: Çok önemli gibi görünmese de, telefonlar pilsiz çalışmıyor. iPhone'un pili yine Samsung tarafından sağlanıyor ancak Çin merkezli Sunwoda Electronic de iPhone için pil üretiyor.
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