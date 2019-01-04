iPhone Satışlarındaki Düşüşün Bedeli Ağır Olabilir
Apple'ın iPhone satışlarında beklentiyi sağlayamaması, yeni bir krizin fitilini ateşleyebilir!
Apple'ın birinci çeyrek tahminlerinde yaptığı revizyonlar, firmanın iPhone satışlarında umduğunu bulamıyor olmasına yorumlandı. Bu durum, Apple'ın başını fena halde ağrıtabilir.
Apple, birinci çeyrek tahminlerinde 9 milyar dolarlık azalmaya giderek 93 milyar dolarlık rekor gelir oranını ıskaladı. Apple'ın 2019 yılının birinci çeyrek gelirine dair yeni tahmini, 84 milyar dolar olarak revize edildi. Tim Cook'un Apple yatırımcılarına yazdığı açık mektupta revizyona "beklenenden az iPhone geliri ve özellikle Çin'de düşüşe geçen satış rakamları" sebep gösterildi. Cook'a göre Çin'deki iPhone satışlarındaki azalmanın iki gerçek sebebi var: Büyümesinde yavaşlama yaşayan Çin ekonomisi ve gerilen Çin-ABD ticaret ilişkileri.
Tim Cook'un duyurusunun ardından Apple'ın hisse oranları 10 puandan fazla düşüş yaşadı. Ancak Apple için iyi haberler de var: Cook, iPhone dışında Mac, iPad ve giyilebilir teknoloji aksesuarları satışlarında ve servislerde %19'luk büyüme kaydedildiğini açıkladı.
Ancak Apple'ın başını ağrıtan haberin tek sorumlusu Çin değil. Zayıflayan iPhone satışlarının arkasında uzmanlara göre ABD Doları'nın gücü ve Apple'ın eski iPhone modelleri için "iPhone yavaşlatma skandalı"nın ardından sunduğu batarya değişim ücreti indirimi, iPhone gelirlerindeki düşüşün sebepleri arasında. Apple'ın sunduğu indirimli batarya değişim ücreti uygulaması, 31 Aralık'ta sona ermişti.
Cook ayrıca operatörlerin iPhone kampanyalarındaki değişimlere de bir CNBC röportajında değinmiş ve örnek olarak ABD'deki 199 dolarlık kontrata dahil iPhone kampanyalarının artık bulunmadığına dikkat çekmişti:
"Operatörlerin açısından bakacak olursak, artık kontrata dahil kampanyalar da eskisinden çok daha az bulunuyor. Tüm bunlar bir günde olmadı ancak bir pazarda iki ya da üç yıl boyunca bulunmadıysanız eğer, tüm bunlar size bir günde olmuş gibi gelebiliyor."
Apple'ın gelirlerini ele alacağı bir sonraki resmi toplantı çağrısının bu ayın sonunda, 29 Ocak Salı tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tarihe kadar Apple adına rakamların netleşmesi sonucu Tim Cook ve Apple'ın diğer üst düzey yetkililerinden daha fazla açıklama duymayı bekliyoruz.
Doğan Kürşat Aktaş
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