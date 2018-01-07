Apple'ın Pil Değiştirirken Zarara Uğrayabilir

Şirketin pil değişimi kampanyası, iPhone satışlarında 16 milyon düşüşe sebep olabilir.

Apple'ın Pil Değiştirirken Zarara Uğrayabilir

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