iPhone SE 2 ve Yeni iPad Pro İddiaları Güç Kazandı

iPhone SE 2 ve yeni iPad Pro'yla ilgili güçlenen iddialar, cihazların çok da uzakta olmadığını gösteriyor!

iPhone SE 2 ve Yeni iPad Pro İddiaları Güç Kazandı

Bir sonraki iPad Pro'nun 2020'nin ilk yarısında gelebileceğini ve arka kamerasını üç boyutlu nesne algılama yeteneğine sahip olabileceğini duymuştuk. Şimdi yine aynı bilgiler, sektördeki itibarlı bir Apple analistinden geldi.

Tahminlerinde genellikle isabetli olan Ming-Chi Kuo, bir araştırma notunda yeni iPad'in kamerasının muhtemelen "time-of-flight" sistemini kullanacağını söyledi. Kuo, yeni iPad gibi bir iPhone SE'nin de 2020'nin ilk yarısında geleceğini söyledi. Bu telefonun fiyatının 399 dolardan başlayacağı ve 64GB depolama alanıyla geleceği iddia ediliyor. Tabi, bu iddiaların hiçbiri yeni değil. Kuo, daha önce de benzer şeyler söylemiş ve iPhone SE 2'nin ekran boyutunun 4,7 inç olabileceğini, cihazın A13 yonga setiyle, 3GB RAM ve Touch ID ile geleceğini iddia etmişti.

Kuo'nun aynı iddiaları tekrarlaması, cihazların gerçekten de 2020'nin ilk yarısında gelebileceğinin ipucunu veriyor. Benzer şekilde, güçlenen söylentilerin ardından yeni iPad Pro'nun üç boyutlu algılama teknolojisiyle gelmesi, sürpriz olmayacak.

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