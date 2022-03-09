iPhone Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi! Yeni iPhone Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Apple, iPhone'lar da dahil olmak üzere tüm ürünlerinin Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Yeni zamla birlikte, Türkiye'de satın alınabilen en ucuz iPhone modelinin fiyatı 10.999 TL oldu!