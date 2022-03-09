iPhone Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi! Yeni iPhone Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Apple, kısa süre önce düzenlediği etkinlikte yeni iPhone SE 2022'yi, yeni iPad Air modelini ve Mac Studio bilgisayarını tanıttı. Tanıtımın hemen ardından ise, Türkiye'deki Apple müşterilerini kötü bir sürpriz bekliyordu. Şirket, Türkiye'deki ürün satış fiyatlarına zam yaptı. Tüm Apple ürünleri için geçerli olan fiyat artışı sonrasında, iPhone fiyatları da 2.000 TL ile 4.000 TL arasında yükseldi.
iPhone 13 Fiyatları
iPhone 13 mini Eski ve Yeni Türkiye Fiyatları (8 Mart 2022)
128GB 14.799TL 17.499TL
256GB 16.799TL 19.299TL
512GB 18.999TL 22.099TL
iPhone 13 Eski ve Yeni Türkiye Fiyatları (8 Mart 2022)
128GB 16.299TL 18.999TL
256GB 17.699TL 20.799TL
512GB 20.499TL 23.599TL
iPhone 13 Pro Eski ve Yeni Türkiye Fiyatları (8 Mart 2022)
128GB 21.499TL 24.999TL
256GB 22.899TL 26.799TL
512GB 25.699TL 29.599TL
1TB 28.499TL 32.399TL
iPhone 13 Pro Max Eski ve Yeni Türkiye Fiyatları (8 Mart 2022)
128GB 23.999TL 27.999TL
256GB 25.399TL 29.799TL
512GB 28.199TL 32.599TL
1TB 30.999TL 35.399TL
iPhone 12 ve iPhone 11'e de Zam Geldi (8 Mart 2022)
En ucuz iPhone 12 olan iPhone 12 mini 64 GB'ın fiyatı 13.499 TL'den 15.799 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone 12 modeli olan iPhone 12 256 GB'ın fiyatı ise, 17.099 TL'den 20.199 TL'ye yükseltildi.
iPhone 11'in 64 GB modelinin fiyatı 10.999 TL'den 12.999 TL'ye yükselirken, 128 GB'lık modelin fiyatı 13.899 TL olarak güncellendi.
iPhone SE 2022 Türkiye Fiyatları
Bu arada Apple, yeni tanıttığı iPhone SE 2022'nin Türkiye fiyatlarını açıkladı. Başlangıç fiyatı, 64 GB'lık model için 10.999 TL oldu. 128 GB'lık yeni iPhone SE 11.899 TL'lik fiyat etiketine sahipken, 256 GB'lık modelin fiyatı 13.699 TL oldu.
Yenilenen fiyatlarla birlikte Türkiye'de satılan en ucuz iPhone'un fiyatı 10.999 TL omuş oluyor (iPhone SE 2022 64 GB).
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