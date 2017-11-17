iPhone X, Bluetooth Bağlantı Sorunu ile Yüz Yüze
Bazı iPhone X kullanıcıları, Bluetooth bağlantısı konusunda garip bir sorun yaşadıklarını rapor ediyorlar...
Görünüşe bakılırsa Google Pixel 2, piyasaya sallantılı giriş yapan tek yüksek seviyeli telefon değil. Geçtiğimiz bir kaç günden beri Apple forumları ve Twitter, iPhone X'in Bluetooth bağlantı sorunları ile ilgili şikayetler ile dolmaya başladı.
Bu sorun telefon ilk piyasaya sürüldüğünden beri az miktarda da olsa bazı kullanıcıların karşılaştığı bir sorundu, ancal Pixel 2'de olduğu gibi, zaman geçtikçe bir çok kullanıcı kararlı bir Bluetooth bağlantısı kurmakta zorlandıklarını fark ettiler.
Özellikle Bluetooth kullanan multimedya cihazları, otomobiller diğer Bluetooth'lu cihazlar ile bağlantılar konusunda sorun yaşayan kullanıcılar, Apple'ın "ben de bu soruyu soruyordum" seçeneğine 133 kez tıkladı. Ayrıca görünüşe bakılırsa bir çok kullanıcı da sorunlarını açık şekilde dile getirmek için Twitter'ı kullanmış.
Şikayetlerin bir çoğu iPhone X ile ilgili de olsa, iPhone 8 kullanıcılarının bazıları da ayı şikayetlerle Apple dönüyor. Anlaşıldığı kadarıyla iOS 11'in yeni Wi-Fi ve Bluetooth kontrol algoritması sorunun kaynağı olabilir.
Apple bu sorun ile resmi forumlarda ilgilenmenin yanı sıra, Twitter'da da bazı kullanıcılar ile direkt olarak iletişime geçip yardımcı olmaya çalıştı, ancak bu sorun için şimdilik kesin bir çözüm bulunmuyor. Eğer sorun gerçekten yazılım kaynaklı ise, çözümü de yakın zamanda gelecektir.
Ali Ruhi Öztürk
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