iPhone X için Parmak İzi Okuyucusu Planlanmadı
Apple, iPhone X için baştan beri zaman parmak izi okuyucusu planlamadığını söyledi!
iPhone X, Apple'ın sırlarını saklamakta en başarısız olduğu akıllı telefon gibi görünüyor. Piyasaya sürülmesinden aylar önce cihaza ait çizimler, fotoğraflar ve hatta şu an bildiğimiz iPhone X'le tamamen aynı görünüme sahip mockup modeller bile sızmıştı. Cihazın parmak izi okuyucusuna sahip olacağına dair bir çok söylenti duymuş olsak da, Apple'ın en son açıklamasına göre şirket hiç bir zaman iPhone X'e parmak izi okuyucusu entegre etmeyi düşünmemiş.
Apple'dan Phil Schiller'e göre, bugün piyasaya sürülecek olan cihazın planları 2014'te başlamıştı. Ekip bu süreç içerisinde yeni çipsetine Neural Engine'i dahil etmeye karar verdi. En başta bu teknolojinin tam olarak ne için kullanılacağına karar veremeyen ekip, yine de onun bir sonraki iPhone'da mutlaka bulunması gerektiğine inanıyordu. Bu teknoloji en sonunda A11 Bionic işlemciye dönüştü ve FaceID, Animoji, Siri ve daha fazlasını destekledi.
Tasarım aşamasında ekibin biraz geç fark ettiği bir sorun vardı; yeni iPhone, tasarım trendine uymuyordu. Bir çok büyük akıllı telefon üreticisi çerçevesiz tasarımlara geçiyordu, ama Apple'ın elindeki prototipler tıpkı eski iPhone'lar gibi görünüyordu. En başta ancak 2018'de piyasaya sürülebileceğini düşündükleri telefonun tasarımı da başarıyla değiştirildi, ve hatta piyasanın başı boş kalmaması için iPhone X'in sevkiyatı Kasım ayına kadar geri çekildi.
Apple'dan Dan Riccio ise, ekibin Face ID üzerinde kararlaşması ardından, Touch ID okuyucusunu ekranın altına entegre etmek için hiç bir plan yapmadıklarını açıkladı. Yani ekip tüm enerji ve kaynaklarını Face ID üzerine yoğunlaştırdı.
iPhone X bugün piyasaya sürülecek ve cihazla ilgili tüm sorular kesin olarak hızla cevaplanmaya başlayacak. Face ID mi yoksa Touch ID'mi daha iyi hep birlikte göreceğiz.
Ali Ruhi Öztürk
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