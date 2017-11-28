iPhone X, Maskeyle Böyle Kandırıldı!
iPhone X'in yüz tarama işlevi Face ID, güvenlik araştırmacıları tarafından basit maskeyle devre dışı bırakıldı!
Güvenlik araştırmacıları, Apple'ın 1.000 dolarlık iPhone X'indeki Face ID güvenlik sisteminin basit bir maskeyle aşılabildiğini bir kez daha gösterdiler.
Vietnam merkezli Bkav, 150 dolarlık masrafla bastırdığı maskeyle iPhone X'in kilidini açmayı başardığını bir videoda gösterdi. Bir maskeyle saatlerce uğraşıp Face ID'yi kandırmak çok pratik gelmeyebilir ancak takım, tekniğini ciddi biçimde geliştirdiğini söylüyor. Takım son başarılı denemesinde insan tenini daha iyi taklit eden taş tozu kullandı. Maskenin üzerine ise 2 boyutlu olarak yazdırılmış olan göz fotoğrafları yerleştirildi. Firma, bu şekilde en yüksek güvenlik ayarlarındaki iPhone X'in kilidini açabildiğini iddia ediyor.
Bkav'ın siber güvenlik bölümünün başındaki Ngo Tuan Anh sadece iki hafta önce "sadece ulusal liderler, büyük firmaların liderleri, milyarderler vs. Face ID'yi kullanırken dikkat etmeli," demişti. Ancak bu son araştırmanın sonuçlarıyla firma, güvenlik uyarısını tüm kullanıcılara genişletti ve şunu söyledi: "Face ID, işle ilgili işlemler için yeteri kadar güvenlik sunmuyor."
Apple tanıtım sırasında Face ID'yi "kötü ikiziniz" varsa kandırabileceğinizi söyleyerek şaka yapmıştı. Bkav takımı buna atıfta bulunarak saldırıyı "kötü ikiz" olarak adlandırdı. Takım, telefonu korumak için en güvenli yolun parmak izi ve uzun parolalar olduğunu söylüyor. iPhone X'te parmak izi sensörü olmadığı için yüksek güvenlik için parolalardan faydalanmanız gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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