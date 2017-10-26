iPhone X, Uygulamalar Arasında Takılmadan Geçiyor
iPhone X'ten yeni sızan video, telefonun uygulamalar arasında geçiş yaparken adeta "uçtuğunu" gösteriyor!
iPhone X'in ön-siparişe açılmasına sadece bir gün kaldı ama cihaz bazı kullanıcıların eline geçmiş gibi görünüyor. İlk önce bir Apple çalışanı tarafından paylaşılan inceleme videosu YouTube'dan kaldırıldı, şimdiyse Twitter'da uygulama arası geçişlerin akıcılığını gösteren kısa bir video paylaşıldı.
App switching on iPhone X looks pretty smooth. (via https://t.co/mXpNJhOwzw) pic.twitter.com/Lf9X3twx58— Webastiaan the Sith (@sdw) 25 Ekim 2017
Gördüğünüz gibi, cihazın uygulamalar arası geçişi oldukça akıcı ve estetik görünüyor. En başta Imgur'da paylaşılan video, iPhone X'in bellek yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan takılmalara sahip olmadığını gösteriyor.
iPhone X için heyecan git gide artarken, Apple Uprade Program için ön-onaylama işlemini başlatıyor. 27 Ekim'de ön-siparişe açılacak olan cihazı daha geleneksel olarak satın almak isteyenler 3 Kasım'dan önce Apple Store'ların önünde kamp yapmaya başlasa iyi olur.
Ali Ruhi Öztürk
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