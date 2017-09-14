iPhone X ve Samsung Galaxy S8 Karşı Karşıya!

İki telefon devinin iki amiral gemisi karşı karşıya... Peki bu savaşta kazanan hangisi olacak?

iPhone X ve Samsung Galaxy S8 Karşı Karşıya!

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