iPhone XI ve iPhone 9, Intel Modem Kullanabilir!

Apple, bir sonraki iPhone X ve iPhone 9 için Qualcomm'dan vazgeçerek Intel modemler kullanabilir!

iPhone XI ve iPhone 9, Intel Modem Kullanabilir

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iPhone XI ve iPhone 9, Intel Modem Kullanabilir!

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