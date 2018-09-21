iPhone XS Daha Küçük Bataryayla Geliyor

Apple'ın hakkında net bilgi vermekten kaçındığı iPhone XS'nin piliyle ilgili detaylar ortaya çıktı, sonuçlar şaşırttı!

iPhone XS Daha Küçük Bataryayla Geliyor

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