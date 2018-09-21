iPhone XS Daha Küçük Bataryayla Geliyor
Apple'ın hakkında net bilgi vermekten kaçındığı iPhone XS'nin piliyle ilgili detaylar ortaya çıktı, sonuçlar şaşırttı!
Apple etkinliklerini sıklıkla takip eden biriyseniz, sunumlarda Philip W. Schiller'ın iPhone bataryaları ile ilgili teknik bilgi vermekten kaçındığını fark etmişsinizdir. Apple, önceki iPhone ile karşılaştırarak yeni iPhone'unuzu ne kadar daha uzun süre kullanabileceğinizi açıklamakla yetinse de teknik inceleme yapan çevreler teknik detayları açıklamaktan çekinmiyor.
Yeni iPhone'lara ait teknik detaylar Çin'de bulunan bir sertifika aracısından geliyor. Belgelere ulaşan MyDrivers, bu noktada ilginç bir gerçeğe de ulaşmış: iPhone XS, iPhone X'in içerisindeki bataryadan daha düşük kapasiteli bir batarya ile geliyor.
iPhone XS, 2,658 mAh bataryası ile iPhone X'in 2,716 mAh kapasiteye sahip bataryasından daha düşük bir kapasiteye sahip. Bunun yanında iPhone XS Max ise 3,174 mAh'lik bataryası ile şimdiye kadarki en büyük kapasiteli iPhone ürünleri arasına giriyor. Bir önceki "büyük iPhone" olan iPhone 8 Plus'ın 2,691 mAh bataryasına göre bu, büyük bir ilerleme. Tabii ki iPhone XS Max'in 6.5 inç'lik dev ekranı bu büyümeyi zorunlu kılan en büyük etken.
Ayrıca önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak olan iPhone XR ise 2,942 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek.
iPhone XS ailesi ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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