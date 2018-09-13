Apple iPhone XS Hakkında Her Şeyi Anlatıyoruz!
iPhone XS artık gerçek; işte Apple'ın yeni telefonu hakkında tüm merak edilenler.
Apple, bir kez daha geleneğini tekrarladı ve yeni iPhone'larını eylül ayında tanıttı. Etkinliği sizlerle canlı olarak paylaştık, ancak takip etmediyseniz, bu makalemizde lansmanın en dikkat çeken modelini ele alacağız. Yani iPhone XS modelini...
En dikkat çekici diyoruz zira, iPhone XS modeli, tanıtılan büyük kardeşi iPhone XS Max ile arasında yalnızca boyut ve batarya kapasitesi farkı bulunduruyor. Evet, XS Max modeli, daha büyük bir iPhone kullanmak isteyenlerin sevgilisi olabilir, ancak fiyat/performans olarak (ABD için söylüyoruz) iPhone XS daha cazip görünüyor.
Fiyat işini uzatmadan hemen bu noktada söyleyelim: iPhone XS, 999 dolardan başlayan fiyatlarla gelecek. iPhone XS Max ise 1099 dolardan başlayan fiyatlarla... Elbette bu fiyatlar, her iki model için de 64 GB'lık model için belirlenmiş durumda. Telefonların tam fiyatlandırma listesi ise şöyle:
iPhone XS 64 GB: 999$
iPhone XS 256 GB: 1149$
iPhone XS 512 GB: 1349$
iPhone XS Max 64 GB: 1099$
iPhone XS Max 256 GB: 1249$
iPhone XS Max 512 GB: 1449$
Bu fiyatlar ABD için normal olabilir, ancak yeni iPhone'ların ülkemizde satışa çıktığında el yakacağı bir gerçek. Şimdi bunu bir kenara bırakıp, yeni iPhone XS'in neler getirdiğine, özelliklerine değinelim.
Tasarım iPhone X'ten farklı değil
iPhone XS, 3 renk seçeneğiyle geliyor. Altın, gümüş ve uzay grisi alıştığımız iPhone renkleri. Daha fazla renk isteyenler ise, bir diğer tanıtılan "ucuz" iPhone XR modelinde aradıkarını bulabilirler. iPhone XR modeline başka bir makalemizde değineceğiz.
iPhone XS, tasarım olarak iPhone X'den pek farklı değil. Apple, bu yılki lansmanında "S" modellerini tanıtarak, tasarım işini gelecek yıla bırakmış gibi görünüyor. Yani bu yılki tanıtım hemen hemen bir "S" güncellemesinden başka bir şey değildi.
Telefonun ekranı yine 5.8 inç boyutunda. Ön ve arka yüz yine cam malzemeye sahip, çerçeveler ise metal. İki telefonun boyutlarının aynı olması, iPhone X için kullanılan kılıfın, iPhone XS modelinde de kullanılabileceği anlamına geliyor.
Tasarıma ilişkin gelen yenilik, su koruması noktasında oluyor. Zira iPhone XS'te IP68 sertifikasına (nihayet) geçilmiş.
Telefonun ekranına biraz daha yakından bakalım. 5.8 inç boyutunda Super Retina OLED ekran, yine 458 ppi piksel yoğunluğu ile 1125x2436 piksel çözünürlük sunuyor. 19.5:9 görüntü oranı sunan ekranın gövdeye oranı ise yüzde 81.1 seviyesinde. Bu arada ekran HDR10 desteği de gösteriyor.
iPhone XS'in performansı nasıl?
iPhone XS, performans olarak ise teknik kadro ışığında selef modele göre daha güçlü bir telefon kuşkusuz. iPhone XS, A12 Bionic işlemciye sahip. A12 Bionic işlemci 7nm mimarisine dayanıyor. Her ne kadar Apple yeni işlemcisinden bahsederken sektörde "ilk" dese de, Huawei'nin IFA 2018'de tanıttığı 7nm'lik Kirin 980 işlemcisini unuttuğunu düşünüyoruz. Kirin 980'li Huawei Mate 20'nin, 16 Ekim'de tanıtılacağı bilgisini de burada verelim. Etkinliği yine canlı olarak izleyecek ve Mate 20 hakkında öğrendiklerimizi sizlerle paylaşacağız.
6 çekirdekli olan A12 Bionic işlemci, 2 performans çekirdeğiyle A11'e göre yüzde 15 daha yüksek performans sağlarken, yüzde 40 daha düşük güç tüketiminde bulunuyor. Geri kalan 4 çekirdek ise, yine selefe kıyasla yüzde 50 oranında daha düşük güç tüketiminde bulunuyor. En azından tanıtım sırasında Phil Schiller'ın söyledikleri bu şekilde. Telefonda kullanılan RAM kapasitesi ise 4 GB.
4 çekirdekli yeni GPU tasarımı ile iPhone XS, özellikle AR oyunlarda gerçekten etkileyici bir performans gösteriyor. Tanıtımda en çok beğendiğimiz noktalardan birinin bu olduğunu söyleyebiliriz. iPhone XS için özel geliştirilen AR temalı oyunlar da tanıtımda elbette kendine yer buldu. Onlar da yakında App Store'da satışa sunulacak.
Bu arada iOS 12'nin de 17 Eylül'de yayınlanacağı bilgisini de verelim.
Elbette teknik kadrodan bahsetmişken bataryayı da atlamayalım. iPhone XS'in bataryası, geçen seneki iPhone X'den yalnızca 30 dakika daha fazla dayanıyor. Apple, bunun daha verimli A12 Bionic işlemcisinden kaynaklandığını söylüyor.
Kameralarda yenilik var mı?
Apple'ın "bir akıllı telefondaki en güvenli yüz tanıma sistemi" şeklinde tanıttığı Face ID yine elbette iPhone XS'te yer alıyor. Ön taraftaki bu kızılötesi kamera ve dot projector'un yanında 7 MP ölçüsünde ön kamera da kendine yer buluyor. Ön kamerada iPhone X ötesinde bir değişiklik yok.
Arka kameralara baktığımızdaysa, burada yine çift kamera dizilimini koruduğunu görüyoruz. 12 MP ölçüsünde çift kameranın her biri yine optik imaj sabitleyiciye sahip. Apple, buradaki tüm sensörleri yenileyerek yeni baştan bir çalışma yaptığını söylüyor. Daha iyi bir portre modu için Neural Engine'i de sürecin içine yerleştiren Apple, böylece anlık fotoğraflarda daha yüksek başarıyı hedefliyor. Yine kameralarla yapılan gece çekimlerinde, loş ışıkta daha fazla detay yakalandığı bilgisini de veren Apple, geçen seneki HDR'ın yerine Smart HDR'ı getirmiş. Akılı HDR ile fotoğrafların ışıklı ve gölgeli alanlarında daha fazla detay yakalanabilmesi mümkün oluyor. En azından şimdilik söylenen bu.
Kamera tarafındaki belki de en büyük yenilik Portre Modu özelinde. Portre modunda çektiğiniz bir fotoğrafın diyafram aralığını f/1.4 ila f/16 arasında değiştirebiliyorsunuz.
Elbette iPhone XS'te 60 karede 4K video, 240 karede, yani ağır çekimde Full HD video özelliği de mevcut. Ayrıca Apple, iPhone XS'e video kayıt noktasında "stereo ses kaydı" özelliği de eklemiş. Son olarak, iPhone XS'te Bluetooth 5.0 ile 802.11ac desteğinin yer aldığını, Cat16 seviyesinde de LTE'ye yer verildiğini söyleyelim.
iPhone XS fiyatı ve çıkış tarihi
Peki, iPhone XS ne zaman piyasada olacak? iPhone XS için ön siparişler 14 Eylül'de başlayacak. iPhone XS çıkış tarihi ise 21 Eylül olarak belirlendi. Telefonların Türkiye fiyatları ise çok kısa bir süre içinde belli olacaktır.
Ercan Uğurlu
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