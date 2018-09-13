Apple iPhone XS hakkında her şeyi anlatıyoruz!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Kayıp Şehirler

Vahşi Batı

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Savaş Makineleri

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim