iPhone XS Demonte Edilirken Görüntülendi!
iPhone XS, bir YouTube kanalı tarafından parçalara ayrılarak görüntülendi!
Apple'ın yeni gözdesi iPhone XS, teknoloji dünyasında oldukça büyük bir ilgiyle karşılandı. iPhone X'e göre dış hatlarında fazla değişiklik taşımayan yeni iPhone'un iç kısmında durumun aynı olup olmadığı da merak konusuydu.
iPhone XS'in içini açarak görüntüleyen ilk kanal olma onuru ise, Fixjeiphone NL adındaki bir YouTube kanalının oldu. Cihazı parçalarına ayırarak görüntüleyen Hollandalı YouTuber, videoya İngilizce altyazı eklemeyi de ihmal etmemiş.
Eğer cihazın gerçekten bir iPhone XS olduğundan emin değilseniz, cihazın bataryasına dikkatlice bakarak videonun doğruluğunu teyit edebilirsiniz. Daha önce de haberimize konu olan bataryanın kapasitesinin ortaya çıkan belgelerde görüldüğü gibi 2,658mAh değerinde olduğu göze çarpıyor. Bu, iPhone X'in bataryasının kapasitesinden daha küçük bir değer.
iPhone XS ve iPhone XS Max önümüzdeki günden itibaren raflardaki yerini alacak. Ön siparişler hâlâ açık olsa da, ön siparişle alınan iPhone XS cihazlarının ancak Ekim'de teslim edilebilineceğini hatırlatmakta fayda var.
Doğan Kürşat Aktaş
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