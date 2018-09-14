iPhone XS Max ve iPhone 8 Plus Karşılaştırması

Apple, Plus serisini sonlandırıp yeni iPhone'u Max modeline taşıdı. Peki, iPhone XS Max ve iPhone 8 Plus arasındaki farklar neler?

iPhone XS Max ve iPhone 8 Plus karşılaştırması

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