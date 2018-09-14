iPhone XS Max ve iPhone 8 Plus Karşılaştırması
Apple, Plus serisini sonlandırıp yeni iPhone'u Max modeline taşıdı. Peki, iPhone XS Max ve iPhone 8 Plus arasındaki farklar neler?
Apple, bir seriyi sonlardırdı ve yeni modellerinde X serisinin devamında karar kıldı. Apple'ın tanıttığı telefonlar arasında Plus modeli yerine gelen iPhone XS Max, Apple'ın önceki nesil büyük telefonu iPhone 8 Plus'tan DNA olarak elbette büyük farklar getiriyor. Peki, nedir bunlar? Şimdi önce tasarımdan başlayıp adım adım yakından bakalım.
Tasarım: iPhone XS Max vs iPhone 8 Plus
Kuşkusuz ki iPhone 8 Plus ile iPhone XS Max arasında tasarım açısından büyük fark var. 8 Plus'ta halen yer alan çerçeveler, iPhone XS Max ile artık ortadan kaldırılmış durumda. Bu anlamda 8 Plus sahipleri, iPhone XS Max'in sunduğu görüntü konusuna biraz kıskançlık duyabilirler.
Ancak öte yandan Apple kullanıcıları tarafından halen sevilen Touch ID, iPhone XS Max'te yok. Bunun yerine iPhone X'in başlattığı Face ID geleneğini sürdüren iPhone XS Max, Touch ID'yi zaman zaman özletebilir.
İki telefon boyut ve ağırlık olarak ise birbirine oldukça yakın. iPhone XS Max, 157 x 77 x 7.7 mm boyutlarında ve 208 gram ağırlığındayken, iPhone 8 Plus ise 158 x 78 x 7.5 mm boyutlarında ve 202 gram ağırlığında. Bu anlamda büyük fark yok.
iPhone 8 Plus'ta farklı olarak kırmızı renk seçeneği yer alırken, iPhone XS Max'te ise altın, gümüş ve uzay grisi seçenekler bulunuyor. Altın renk seçeneği iPhone 8 Plus'ta da vardı. Ancak elbette iki telefon arasında görünüm anlamında fark var.
Yine bir diğer fark, su korumasına ilişkin. iPhone XS Max'te IP68 sertifikası alınmış. Böylece 2 metreye kadar suya karşı dayanıklılık gösterebiliyor XS Max. Ancak iPhone 8 Plus'ta IP67 sertifikası bulunuyordu.
Ekran: iPhone XS Max vs iPhone 8 Plus
Her iki telefonun da büyük ekranları var. iPhone XS Max'te tam 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor ve telefon bu ekranıyla Apple tarihinin en büyük ekranlı telefonu oluyor. Ekran büyüklüğü iPhone 8 Plus'ta ise 5.5 inç boyutundaydı.
Panel ve çözünürlükler de farklı. iPhone XS Max'te OLED panel yer alıyor ve 1242x2688 piksel çözünürlük sağlanıyor. iPhone 8 Plus'ta ise IPS LCD ekran yer alıyor ve 1080x1920 piksel çözünürlük sağlanıyor. Bu anlamda görüntü açısından da ekranlar arasında büyük fark olduğu kesin.
Yine piksel yoğunluğu da iPhone XS Max'te 458 ppi seviyesindeyken, iPhone 8 Plus'ta 401 ppi seviyesinde. Bu da iPhone XS Max'in ekranının daha doygun göründüğünü gösteriyor.
Performans: iPhone XS Max vs iPhone 8 Plus
iPhone XS Max, yeni bir yonga setine sahip. Apple'ın A12 Bionic işlemcisini kullanan iPhone XS Max, böylece A11 Bionic kullanan iPhone 8 Plus'a göre performans konusunda fark atıyor. CPU tarafında yüzde 15 daha hızlı çalışan iPhone XS Max, ayrıca yüzde 50 kadar daha düşük güç tüketiminde bulunuyor. GPU'da da gelişim gösteren iPhone XS Max, 4 çekirdekli grafik işlemcisiyle artık arttırılmış gerçeklik oyunlarına daha iyi ayak uyduruyor.
iPhone XS Max, işletim sistemi olarak da iOS 12'yle beraber geliyor. iOS 12, 17 Eylül'de yayınlanacak.
Kamera: iPhone XS Max vs iPhone 8 Plus
Hem iPhone XS Max hem de iPhone 8 Plus çift kamera dizilimine sahip. Aslında 2 telefon arasındaki en büyük benzerlik burada yakalanıyor diyebiliriz. Zira her ikisi de 12 MP ölçüsünde kamera kullanan iki telefon da ön kamerasıyla f/2.2 diyaframlı 7 MP lens sahibi.
Ancak benzerlik buraya kadar. Zira iPhone XS Max'te her iki kamerada da OIS bulunuyor. Telefoto kameranın diyaframını da f/2.4'e çeken Apple, öte yandan portre modunda da diyaframın f/1.4 ila f/16 arasında değiştirilebilmesini sağlıyor.
Yapay zekadan ve Neural Engine'den de iPhone XS Max'in kamerasında faydalanan Apple, böylece fotoğrafların çekim aşamasında daha güzel görünmesi için çaba sarf etmiş. Ancak sonuçları elbette iPhone XS Max'i detaylı incelemeden bilemeyeceğiz.
Fiyat: iPhone XS Max vs iPhone 8 Plus
iPhone XS Max, Apple tarihinin en pahalı akıllı telefonu oluyor. iPhone XS Max, 14 Eylül'de 1099 dolar fiyatla piyasaya çıkacak.
Buna karşın iPhone 8 Plus ise 799 dolar fiyatla tanıtılmıştı. Arada büyük fark olduğu doğru. Ancak özellik bakımından da arada büyük fark var. Yine de iPhone XS Max satın alınır mı? Buna önce Türkiye fiyatını gördükten sonra karar vermek daha doğru olacak kuşkusuz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın