iPhone XS'yi Elimize Aldık; Denedik!

Büyük yenilik mi, yoksa biraz hayal kırıklığı mı: İşte iPhone XS ile yaptığımız ilk deneme ve gördüklerimiz.

iPhone XS'yi Denedik, İşte İlk Yorumlarımız

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