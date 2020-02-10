iPhone Yavaşlatmaya 25 Milyon Euro Ceza!

Apple'ın eski iPhone telefonlarını yavaşlattığı iddiasıyla açılan soruşturma sonuca ulaştı ve Fransa, Apple'a tam 25 Milyon Euro ceza kesti!

  • Ercan Uğurlu
Fransa, Apple'a 25 Milyon Euro Ceza Kesti!

Apple'ın 2017 yılında eski iPhone akıllı telefonlarını yazılım yoluyla yavaşlattığı konusu ortaya atılmış ve sonrasında ise Apple, yayınladığı yazılım güncellemeleriyle eski iPhone telefonlarını yavaşlattığını itiraf etmişti. Bunun sebebi olarak ise, eskiyen akıllı telefonların yaşamaya başladığı problemlerle kullanıcıların canını sıkmamaktı. Elbette bunun altında, Amerikalı şirketin kullanıcılara yeni iPhone satmak olduğu bariz şekilde yatmakta.

Apple'ın bu açıklamalarının ardından konu mahkeme salonlarına taşınmış ve Apple bir dizi ve hükümet soruşturmasıyla karşı karşıya kalmıştı. Sonunda ise, dava sonuçlandı.

Apple'a 25 Milyon Euro Ceza Kesildi!

Fransa'da yaklalık 3 yıldır devam eden davada sonunda sonuca varıldı. Yapılan araştırmalar ve görülen davalar sonrasında Fransız DGCCRF (Rekabet, Tüketici İlişkileri ve Dolandırıcılığı Önleme Genel Müdürlüğü) tarafından Apple'a 25 milyon Euro, yani yaklaşık olarak 164 milyon TL ceza kesildi.

Fransız kurum tarafından yapılan açıklama sonrası ise Apple da konuyla ilgili olarak kesilen cezayı kabul ettiğine dair bir açıklamayı Fransız web sitesi üzerinden yapmış.

Yapılan soruşturmayla ilgili kesilen ceza belgesini de buradan görebilirsiniz.

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