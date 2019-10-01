iPhone'ların Apple Logosu, Artık İşe Yarayacak!
Yeni ortaya çıkan bir patent, iPhone'un üzerindeki klasik Apple logosunun, artık bir işe yarayabileceğini söylüyor!
Yeni bir Apple patentine göre gelecekteki iPhone'ların arka yüzünde belirsizce renk değiştiren dekorasyonlar yer alabilir. Apple logosunun bir uyarı ışığına dönüşme ihtimali de var.
AppleInsider'ın ortaya çıkardığı patent, "Ayarlanabilir Dekorasyonlu Elektronik Cihazlar"ın tanımını yapıyor. Burada telefon gövdesinin üzerinde bulunan ve işletim sistemi tarafından kontrol edilebilen ek katmandan bahsediliyor. Patente göre bu katman, takvim uyarılarını veya gelen çağrıları gösterebilmek için görünümünü değiştirebiliyor. Bahsedilen dekorasyonlar, kamerayla ilgili bilgi vermek için de kullanılabiliyor.
Patent, teknolojinin "bir logo içerebileceğini" söylüyor. Buradan da yeni iPhone'larda dinamik görünümlü bir Apple logosunun kullanılabileceği anlamı çıkıyor. Bu aslında daha önce duyduğumuz, yıllardır konuşulan bir dedikodu idi.
iPhone'un tasarımı son iki senedir pek değişmediğinden 2020'de daha büyük değişikler bizi bekliyor olabilir. Ancak patentlerin çoğu zaman gerçeğe dönüşmediğini, firmaların çoğu zaman fikirlerini kayıt altına almakla yetindiğini unutmamakta da fayda var.
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