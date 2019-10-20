iPhone'ların Yarısı Şimdiden iOS 13'e Geçti
Birçok amiral gemisi telefon hala Android 10'u beklerken, yeni yayınlanan iOS 13 adeta şov yapıyor!
Yeni yayınlanan iOS 13, Apple'a göre daha bir ay bile geçmeden tüm iPhone'ların yüzde 50'sine ulaştı.
Bazı cihazların iOS 13'e yükseltemediği düşünüldüğünde, Apple'ın kullanım oranını yüzde 50'ye bu kadar hızlı çıkarabilmesi önemli bir başarı. Yeni iPadOS'a baktığımızda ise tüm iPad'lerin yüzde 33'ünün iPadOS'a geçiş yaptığı görülüyor. Son dört senedeki iPad'lerin ise yüzde 41'i iOS 13'e geçmiş durumda.
iOS 13'e geçişlerin hızlı olmasının en önemli nedeni, firmanın iOS mimarisini ve yayınlarını sıkı bir şekilde kontrol altında tutması. Android güncellemeleri yayınlandığında üreticilerin ve mobil servis sağlayıcıların güncelleme üzerinde çalışmaları gerekiyor ve bu işlemler aylar sürebiliyor.
iOS 13'te bazı sorunlar çıksa da yeni işlevler, bu sorunlardan ağır gelmiş gibi görünüyor. iOS 13, OLED ekranlı iPhone X ve iPhone XS'de kullanılabilen bir koyu mod ve Apple Arcade ile geliyor. Yeni iPhone 11 modelleri, elbette iOS 13 yüklü olarak geliyorlar.
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