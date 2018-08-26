iPhone'lara Hızlı Kablosuz Şarj Desteği Geliyor!
Apple'ın yeni iPhone modelleri, kablosuz şarj hızını zirveye çıkarabilir!
Geçtiğimiz yıl Apple'da bir ilk yaşandı ve iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X tanıtımı ile birlikte Apple, kablosuz şarj özelliğini akıllı telefonlarına ekledi. Apple adına bu yenilik oldukça iyi karşılandı ancak iPhone modelleri rakipleri olan Android telefonlar kadar hızlı bir kablosuz şarj teknolojisini desteklemiyordu. Fakat, bu gelecek yeni iPhone'lar ile değişebilir.
Apple'ın ilk kablosuz şarj destekli telefonları olan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X 5W gücünde kablolu şarj desteği ile gelmiş, ancak sonradan gelen bir yazılım güncellemesi ile bu destek 7.5W değerine kadar çıkarılmıştı. Ancak bu rakamlar, Samsung'un bugünkü amiral gemilerinin 15W gücüne kadar desteklenen kablosuz şarj desteğine kıyasla oldukça düşük kalıyor.
Yazılım desteği ile kablosuz şarjı biraz hızlandırmayı başaran Apple'ın ise sorunu kökten çözmek için eldeki diğer seçeneği elbette ki donanımı güncellemek. China Times'a göre Apple, bunu yapmak için günümüzün iPhone modellerinde bulunan kablosuz şarj donanımına kıyasla yeni iPhone'larda güçlendirilmiş bakır aksan kullanmayı planlıyor. Bu sayede Apple, kablosuz şarj teknolojisinde rakipleri ile arasında bulunan farkı iki hamlede kapatmış olacak. Yeni kablosuz şarj aksanının eski iPhone'larda bulunan aksana göre daha kalın olduğu göze çarpıyor, ancak bunun yeni iPhone modellerini kalınlaştırmayacağı da değinilen noktalar arasında.
Yeni kablosuz şarj çözümünün yeni iPhone'ları ne kadar hızlı şarj edeceğne dair net bir rakam paylaşılmadı. Apple'ın önceden duyurduğu AirPower adaptörü ise birden çok Apple ürününü aynı anda şarj etmek için 29W güç çıkışını destekliyor.
Bu kablosuz şarj geliştirmesinin tüm modellere yansıyıp yansımayacağı kesin değil. China Times'ın eline geçen raporlar esas alınırsa, yeni teknolojinin en azından lüks olarak adlandırabileceğimiz iPhone 11 ve iPhone 11 Plus modellerinde bulunacağı kesin. Ancak Apple, söylentilere konu olan ucuz iPhone modelini de hızlı kablosuz şarj teknolojisi ile desteklemeyi tercih edebilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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