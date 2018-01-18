iPhone'u Etkileyen "Metin Bombası" Açığı!
iPhone'da bulunan bir bug, sadece bir mesajla telefonunuzun çökmesine neden olabiliyor!
iOS'ta keşfedilen bir bug, özel hazırlanmış bir mesajla iPhone'unuzun kilitlenmesine veya yeniden başlamasına yol açabiliyor. Bu tür bug'lara geçmişte birkaç kez rastladık ancak bu defasında endişe etmenize pek gerek yok.
Yazılım geliştiricisi Abraham Masri'nin bulduğu ve "chaiOS" adını verdiği bug, sadece iPhone'u değil Mac'i de etkiliyor ve Safari web tarayıcısını çökertebiliyor. Saldırıya maruz kalmak için özel hazırlanmış bağlantıyı açmanıza gerek bile yok, onu almanız yetiyor.
Masri, sorunu daha önce Apple'a bildirdiğini, ancak firmanın ilgisini çekmek için onu herkese açtığını söylüyor. Bununla birlikte Masri, "metin bombası" olarak da adlandırılan saldırıyla ilgili kodları GitHub hesabından kaldırdı. Geliştirici, kodları bir daha yayınlamayacağını söylüyor.
Bug'ın sadece Masri tarafından bilindiğini varsayar isek, Apple sorunu onarana dek bir başkası aynı bug'ı keşfetmezse, muhtemelen sorun kimseyi etkilemeyecek. Bug bir başkası tarafından kullanılsa bile endişe edilecek bir durum yok çünkü sorun, veri hırsızlığına yol açmıyor.
Apple, bug'la ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.
Zeynel A. Öztürk
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