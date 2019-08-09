iPhone'un Pilini Değiştirince Kapanan İşlev
Bazı iPhone'ların pilini değiştirirseniz, telefonun bu işlevini kaybedeceğinizi biliyor muydunuz?
Yeni iPhone'a binlerce lira dökmek yerine tasarruflu davranıp sadece pilini değiştirmek isterseniz, üstelik bunu Apple'ın kendisine yaptırmazsanız, Apple kızdırmanın bedelini ödemeye hazırlanın.
iOS 11.3 ile gelen "Pil Sağlığı" işlevi, pil performansını takip etmenize izin veriyor. Ancak pilinizi üçüncü parti telefoncular yoluyla değiştirirseniz, pil sağlığını görmeniz mümkün olmuyor. iFixit'e göre pil değiştirildikten sonra şu mesaj görüntüleniyor:
"Bu iPhone'un orijinal bir Apple piline sahip olduğu doğrulanamıyor. Bu pil için sağlık bilgisi yok."
Pili bir Apple Store'da veya bir Apple yetkili servisinde değiştirirseniz, işlevi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani sadece Apple'ın tavsiye etmediği yolu izler ve başka bir servise giderseniz, bu kısıtlamayla karşılaşıyorsunuz. Bu kısıtlamanın, üçüncü parti pilin bazı yeteneklerden mahrum olmasıyla mı ilgili, yoksa sadece Apple'ın gazabına uğradığınızdan dolayı mı yaşandığı bilinmiyor.
Bu durumun sadece iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'yi etkilediği anlaşılıyor ancak iOS 13'ü kullanan telefonları da etkileyebileceği düşünülüyor.
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