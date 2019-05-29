iPod touch Geri Döndü!

Apple, sevilen medya tüketim cihazı iPod touch'ı yenileyerek geri döndürdü! İşte yeni iPod touch'ın sundukları...

iPod touch Geri Döndü!

Yeni bir iPod touch ile ilgili dedikodular, iki aydır havada uçuşuyordu. Sevilen MP3 çalıcısı, bugün itibariyle, neredeyse aynı görünümle geri dönüş yapıyor.

A10 Fusion işlemciyi kullanan yeni iPod touch, talepleri artan oyunlar ve uygulamalar için gerekli güce artık sahip. Apple'ın iddiasına göre yeni iPod touch, önceki modelden iki kat daha hızlı ve üç kat daha yüksek grafik performansı sunuyor. Cihaz bu sayede VR içeriğini ilk kez çalıştırabiliyor. Bunun yanında Apple Music ve Beats 1 radyo kanalını dinlemeniz de mümkün.

Yeni iPod touch 32GB, 128GB ve 256GB kapasitelerle satışa sunulacak. Apple'ın web sitesinden sipariş edilebilen cihazlar, altı renk seçeneği sunuyor.

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