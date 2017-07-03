İptal Edilen Surface Mini'nin Fotoğrafları Yayınlandı

Fotoğraflar, çok farklı bir Microsoft tabletini gözler önüne seriyor.

İptal Edilen Surface Mini'nin Fotoğrafları Yayınlandı

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