İptal Edilmemiş Olsaydı Böyle Olacaktı
Microsoft'un piyasaya bile çıkmadan iptal edilen cihazı için hazırladığı prototip ortaya çıktı. Cihaz İptal edilmemiş olsaydı, işte böyle olacaktı...
Microsoft, arka bahçesini adeta mezarlığa çevirdi diye daha önce de söylemiştik. Burada yatanlar arasında Band ve Lumia başta olmak üzere daha pek çok ürün ailesi yer alıyor. Geçtiğimiz sene Microsoft'un akıllı bileklik alanındaki ürünü Band, henüz 3'üncü üyesine kavuşamadan son bulmuştu hatırlarsanız. Ancak Band 3'ün mezarlık kalıntıları bulunmakta gecikmedi; iptal edilen üçüncü nesil model olduğu düşünülen bir sızıntı ortaya çıktı.
Eğer Band 3 gerçek olsaydı, su yalıtımı yapılmış, yüzme takibi bulunduran ve en önemlisi kan basıncınızı anlık takip edebilmek için elektrokardiyogram sensörüne sahip bir model olacaktı. Stresli olup olmadığınızı ve vücut sıcaklığınızın ne durumda olduğunu da söyleyebilecek bir model güzel olabilirdi. Zira söylenene göre, tüm bu özellikler Microsoft Band 3'te yer alacaktı. Elbette buna ilave olarak kalp hızı ölçümlemesi ve kalori yakma gibi temel özelliklerin de bulunacağını söylemeye gerek bile yok.
Ayrıca Band 3, Band 2'nin tasarım konusundaki bazı noktalarını da ele alacaktı. Band 2'deki kalın toka kısmı, Band 3'te tekrarlanamayacak ve revize edilerek giyimi daha kolay bir hale bürünecekti. Çok daha kibar ve çok daha sağlam bir model olacaktı deniyor, ancak olamadı.
Sızıntıya göre Microsoft bu modelde şarj konusuna da eğilmiş. Band 2'ye kıyasla yalnızca 1.5 saat içinde tam kapasite şarj olabilen bir prototip tasarlayan Microsoft, ürüne RFID etiketi desteği de veriyormuş.
Elbette ortaya çıkan bu sızıntılar, bir başka yeniliğin de habercisi olabilir. Bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ancak sanki Band 3, piyasaya çıksa iyi bir model olabilirdi gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
Ercan Uğurlu
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