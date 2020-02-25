İran'dan gelen uçak coronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indi

İran'daki Türk vatandaşlarını getiren Tahran-İstanbul uçağı Coronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçaktaki yolcular 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

İran'dan gelen uçak coronavirüs şüphesiyle Ankara'

Çin'in Wuhan kentinden yayılan Coronavirüs'e İran'da da rastlanmış, sınır kapıları geçici olarak kapatılmıştı. Bu sabah Tahran-İstanbul seferini yapan uçak CoronaVirüs (Covid-19) şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçakta 132 yolcu ve mürettebat bulunuyor.  Yolcular, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ön muayeneden geçirildi. Anadolu Ajansı, ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişinin şüpheli olarak değerlendirildiğini duyurdu.  Uçakta kontrol için ikinci bir tarama yapılıyor.

YOLCULAR GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Yaşanan gelişmenin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlendiğini belirterek, "İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır" dedi.

Bakan Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiler şöyle:

"İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır."

İRANLI BAKAN YARDIMCISINDA VİRÜS

Öte yandan İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip coronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. Herirçi, durumunun iyi olduğunu söyledi. İran'da şu ana kadar resmi verilere göre 16 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Reuters, İran'ın, Çin'den sonra virüs nedeniyle en fazla kişinin hayatını kaybettiği ikinci ülke olduğunu duyurdu.

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