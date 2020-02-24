Yeni iddia! Corona Virüs aşısı bulundu mu?

Corona Virüs ortaya çıktığı Çin'den yayılmaya devam ediyor. Son olarak İran'ın ardından Irak, Afganistan, Kuveyt, Umman ve Bayreyn de Corona Virüs vakası tespit edildiğini açıkladı. İşte Corona Virüs hakkında tüm bilmeniz gerekenler