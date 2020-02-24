Yeni iddia! Corona Virüs aşısı bulundu mu?

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan Corona Virüs, diğer ülkelere yayılmaya devam ediyor. Dünyada daha fazla vaka ortaya çıkarsa, Corona Virüs salgınının pandemik boyuta geçmesinden endişe ediliyor. Pandemiler ya da diğer ismiyle pandemik hastalıklar, bir kıta ya da dünya genelinde, çok geniş alanda kolayca insandan insana yayılıp etkisini gösteren hastalıklardır.
Corona Virüs'te son durum, enfeksiyonların çoğunluğunun Çin'de olduğunu gösteriyor. Fakat Güney Kore, İtalya ve İran gibi ülkeler de Corona Virüs (Covid-19) ile mücadele ediyor.
Corona Virüs'ün etkileri yalnızca sağlıkla sınırlı değil. Dünya çapında borsalar da Corona Virüs'ten etkilendi ve borsada yaşanan sert düşüşler ekonomiyi etkiliyor.
CORONA VİRÜS'TE SON DURUM!
Corona Virüs'te ölü sayısı 2600 olarak rapor ediliyor. Şimdiye tek 25 bin kişi Corona Virüs'ü atlattı. Corona Virüs'ün yayıldığı tarihten bu yana Çin'de yaklaşık 77 bin kişi enfekte oldu. Yaklaşık 30 ülkede 1200'den fazla vaka doğrulandı ve 20'den fazla ölüm gerçekleşti. Pazartesi günü İtalya'da yaşanan üç yeni ölüm ile, buradaki Corona Virüs kaynaklı can kaybı 6 oldu.
Pazartesi günü Irak, Afganistan, Kuveyt, Umman ve Bayreyn ilk Corona Virüs vakalarını açıkladı. Vakaların hepsinin İran'a dayandığı sanılıyor. Bayreyn'de yetkililerin açıklamasına göre, enfekte olan kişi bir okul servisi şoförü ve bu sebeple birkaç okul kapatıldı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre, Corona Virüs vakalarının yüzde 1-2 arası ölümle sonuçlanıyor. Fakat gerçek ölüm oranı henüz resmi olarak bilinmiyor.
CORONA VİRÜS AŞISI GELİŞTİRİLDİ İDDİASI
Rus haber ajansı TOSS kaynaklı habere göre ise Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin tepki göstermesine yardımcı aşı geliştirildiğini söyledi. Zahng Hanhui, aşı için daha fazla test yapılması gerektiğini aktardı.
Büyükelçi Zhang Hanhui, "Çin'de yakında bu salgını yeneceğimize dair güven var. Wuhan'daki salgın merkezinin yanı sıra, bu ayın sonuna kadar çoğu il ve şehirde normal bir hayat yaşanmaya başlanacak." dedi.
Büyükelçinin açıklamasına göre, Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüs üzerinde çalışma yürütmesi için ülkeye bir heyet gönderdi. Büyükelçi Hanhui "Bu heyet Rusya'dan iki uzman içeriyor. Daha önce Rusya tıp uzmanlarından oluşan bir heyet göndermişti ve uzmanlarımız görüş alışverişinde bulunmuştu. Bu, sağlık sektöründe Çin ve Rusya arasındaki iş birliğinin çok iyi bir başlangıcı" dedi. Elçi, Çin'in bu alanda Rusya ile iş birliğini artırmaya hazır olduğunu kaydetti.
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