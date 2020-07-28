İşimi Kurtaracağım Diye Kredi İstedi, Lamborghini Huracan Aldı

Koronavirüs pandemisi sırasında yaşanan ilginç olayın adresi Miami... New York Times'ın haberine göre 29 yaşındaki işletmeci David T. Hines, nisan ayında işten çıkarmaları önlemek için hayata geçirilen 'destek programı paketine başvurdu ve kredi talep etti.
Hines, dört işletmesi ve 70 personeli olduğunu söylüyordu. Aylık işletme giderlerinin 4 milyon dolar olduğu yönünde beyanda bulundu. Hines bugüne kadar 3 milyon 984 bin dolar kredi kullandı. Bu tutarla yetinmeyen Hines'in geçen süreçte talep ettiği kredi miktarı 13.5 milyona kadar ulaştı.
Lamborghini Huracan Satın Almış
Ancak Hines'in bu taktiği uzun sürmedi. Hines'in destek paketinden aldığı parayı işletmesi için değil lüks tatiller, arkadaşlık siteleri, mücevherler için harcadığı saptandı. Miami Beach'teki işletmelerde önemli miktarlarda paralar harcayan, otellerde kalan Hines, krediyi aldıktan bir hafta sonra 318 bin 497 dolara lüks bir Lamborghini Huracan satın almış.
Durumun ortaya çıkmasının ardından yapılan incelemede şirket giderlerinin 4 milyon dolar değil, yaklaşık 200 bin dolar olduğu tespit edildi.
Tutuklanan Hines şimdi dolandırıcılık ve sahte beyanla suçlanıyor. 70 yıla kadar hapis cezası alabilir. Avukatı müvekkilinin pandemi krizi nedeniyle mali açıdan zora düşen bir iş adamı olduğunu, hikayeyi kendi açısından anlatmak için sabırsızlandığını söylüyor.
ABD'li bir yetkili ise "Hines 2020'nin ilk çeyreğinde şirketlerinin milyonlarca dolar ödediğini iddia etti. Ancak banka kayıtları bu dönemde çok az bordro gideri gösteriyor ya da hiç göstermiyor" diyor.
Hines'in tutuklanması, ABD'de işletme sahiplerinin çalışan sayısını şişirdiği ve daha yüksek işletme maliyetleri talep ettiği suçlamasıyla açılan son dava. Ülkede bazı kişilerin gerçekte olmayan şirketler üzerinden kredi talep ettiği de iddialar arasında.
ABD'li savcılar bu kredileri Rolls-Royce ve 85.000 dolarlık mücevherle harcadığı iddia edilen Reality Show yıldızı Maurice "Mo" Fayne' de dahil olmak üzere, çok sayıda isme benzer suçlamada bulunmuş durumda.
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