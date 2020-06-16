İstanbul ilçe ilçe koronavirüs (Corona Virüs) yoğunluk haritası son durum

İstanbul'un semt ve ilçelere göre koronavirüs yoğunluk haritası merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden Türkiye'nin tüm il ve ilçelerindeki koronavirüs yoğunluğunu görebilmek mümkün. Uygulamada mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renkler var. Mavi renk düşük riski, kırmızı ise yüksek riski işaret ediyor. Peki, İstanbul'da koronavirüs haritasında son durum ne? İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritasında son durum...
ADALAR
ATAŞEHİR
AVCILAR
ARNAVUTKÖY
BAKIRKÖY
BAĞCILAR
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BAHÇELİEVLER
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYOĞLU
BEYLİKDÜZÜ
ESENLER
ESENYURT
EYÜP SULTAN
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
BÜYÜKÇEKMECE
SARIYER
SULTANBEYLİ
SANCAKTEPE
SULTANGAZİ
SULTANBEYLİ
SİLİVRİ
ŞİŞLİ
ŞİLE
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU
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