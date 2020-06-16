İstanbul ilçe ilçe koronavirüs (Corona Virüs) yoğunluk haritası son durum

Koronavirüs İstanbul'da hangi semtlerde yoğun? "Hayat Eve Sığar" uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden güncellendi. İşte İstanbul ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritasında son durum...

İşte İstanbul semt semt koronavirüs (Corona Virüs) yoğunluk haritası

İstanbul'un semt ve ilçelere göre koronavirüs yoğunluk haritası merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen  "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden Türkiye'nin tüm il ve ilçelerindeki koronavirüs yoğunluğunu görebilmek mümkün. Uygulamada mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renkler var. Mavi renk düşük riski, kırmızı ise yüksek riski işaret ediyor. Peki, İstanbul'da koronavirüs haritasında son durum ne?  İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritasında son durum...

ADALAR

adalar

ATAŞEHİR

ataşehir

AVCILAR

avcılar

ARNAVUTKÖY

arnavutköy

BAKIRKÖY

bakırköy

BAĞCILAR

bağcılar

BAŞAKŞEHİR

başakşehir

BAYRAMPAŞA

bayrampasa

BAHÇELİEVLER

bahçelievler

BEŞİKTAŞ

besiktas

BEYKOZ

beykoz

BEYOĞLU

beyoğlu

BEYLİKDÜZÜ

beylikdüzü

ESENLER

esenler

ESENYURT

esenyurt

EYÜP SULTAN

eyüpsultan

ÇATALCA

çatalca

ÇEKMEKÖY

çekmeköy

FATİH

fatih

GAZİOSMANPAŞA

gaziosmanpasa

GÜNGÖREN

güngören

KADIKÖY

kadıköy

KAĞITHANE

kagıthane

KARTAL

kartal

KÜÇÜKÇEKMECE

küçükçekmece

MALTEPE

maltepe

PENDİK

pendik

BÜYÜKÇEKMECE

büyükçekmece

SARIYER

sarıyer

SULTANBEYLİ

sultanbeyli

SANCAKTEPE

sancaktepe

SULTANGAZİ

sultangazi

SULTANBEYLİ

sultanbeyli

SİLİVRİ

silivri

ŞİŞLİ

sisli

ŞİLE

sile

ÜMRANİYE

ümraniye

ÜSKÜDAR

üsküdar

ZEYTİNBURNU

zeytinburnu

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