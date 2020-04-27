Nefes kesen iz sürme çabası: Almanya'nın 0 no'lu koronavirüs hastası kimdi

Koronavirüsün nereden çıktığını bulabilmek için bilim insanları canla başla çalışmaya devam ediyor. Bu uğraşların yanı sıra, koronavirüsün insandan insana bulaşmasında zinciri oluşturan halkalar tespit edilmeye çalışılıyor. Almanya'daki sıfır numaralı hastanın çalıştığı şirkette yapılan iz sürme çalışması da bu iz sürme çabalarını en iyi biçimde anlatıyor. Yemekhanede birbirine tuz alıp veren iş arkadaşları, toplantı odasında yan yana oturanlar... İşte Almanya'daki sıfır numaralı hastanın hikaye