Nefes kesen iz sürme çabası: Almanya'nın 0 no'lu koronavirüs hastası kimdi

Koronavirüsün nereden çıktığını bulabilmek için bilim insanları canla başla çalışmaya devam ediyor. Bu uğraşların yanı sıra, koronavirüsün insandan insana bulaşmasında zinciri oluşturan halkalar tespit edilmeye çalışılıyor. Almanya'daki sıfır numaralı hastanın çalıştığı şirkette yapılan iz sürme çalışması da bu iz sürme çabalarını en iyi biçimde anlatıyor. Yemekhanede birbirine tuz alıp veren iş arkadaşları, toplantı odasında yan yana oturanlar... İşte Almanya'daki sıfır numaralı hastanın hikaye

Nefes kesen iz sürme çabası: Almanya'nın 0 nolu koronavirüs hastası kimdi

Ocak ayında bir öğle yemeği vaktinde, yemeklerini yiyen bir işçi yanındaki iş arkadaşından tuzunu ödünç istedi. İşte o zaman sadece tuzu değil, koronavirüsü de paylaşmış oldular. Bu bir öykü ya da masal değil. Bahsi geçen iki iş arkadaşı, koronavirüsün sebep olduğu COVID-19'un Asya dışında insandan insana bulaşmanın belgelenmiş ilk zincirinin ilk bağlantılarıydı.

Bu kişiler, Almanya'da Münih yakınlarında 4 bin kişilik kasaba Stockdorf'ta yaşıyorlar. Şirketlerinde çalışan Çinli bir kadının virüsü kaptıktan sonra şirkete getirdiği açıklandıktan sonra detaylı inceleme başlatıldı. Çinli kadının bu kişiyle hiçbir şekilde teması olmadığı ve yemekhanede öğle yemeğini yiyen kişiye bulaştırdığı ortaya çıktı. Yapılan bu çalışma Almanya'nın koronavirüse karşı savunmasını kuvvetlendirmesi için zaman kazandırdı.

Münih'teki koronavirüs tedavilerini gerçekleştiren doktorlardan Clemens Wendtner, "Enfeksiyon zincirlerini kırmak için titizlikle izleme yapmamız gerektiğini öğrendik" diyor.

ZİNCİRİN BAŞLANGICI ÇİNLİ KADIN, ALMANYA'NIN 0 NUMARALI HASTASI

Şirkette çalışan ve ilk zincirin başlangıç halkası olduğu tespit edilen Çinli kadın kimdi? Çinli kadının ailesi Wuhan'dan onu ziyaret etmeye gelmişlerdi. Çinli kadın 19 Ocak'ta Stockdorf'a gelmeden önce olağan dışı göğüs ve sırt ağrıları yaşadı. Ama bunları jet lag olmaya bağladı.

Çin'e döndüğünde ateşlendi ve inişte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hemen hastaneye kaldırılan kadının ailesi de test edildi ve onların da COVID-19 taşıdıkları tespit edildi. Ardından Çinli kadın hemen çalıştığı şirkete e-posta göndererek yaşadıklarını anlattı ve şirketi uyardı. Çinli kadın ile temas eden bütün personel gözlem altına alındı, bu kişilerin arasında şirketin CEO'su da vardı. Şirkette sıfır numaralı hasta olarak kayıtlara geçen Çinli kadın ile temas edenler aranırken, 1 numaralı hasta da ortaya çıktı. Bu kişi de Çinli kadın ile küçük bir toplantı odasında yan yana oturmuştu. Bu tip bağlantılar izlenerek 4. vaka da bulundu. Bu kişi kantinde iş arkadaşından tuz isteyen kişiydi. Tuzu aldığı kişi ise 5. vaka oldu.

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