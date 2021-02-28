İşte 8 Antenli Wi-Fi Canavarı: TP-Link Archer AX90

TP-Link, Wi-Fi 6 teknolojili model sayısını sürekli artırıyor. Son olarak güçlü sekiz anteni ile tam bir Wi-Fi canavarı olan Archer AX90 model yönlendiriciyi portföyüne ekledi. Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı hız, kapsama alanı, daha çok cihaz desteği gibi avantajlara güçlü güvenlik özelliklerini ekleyen yönlendirici, internet bağlantısından yüksek beklentileri olan kullanıcılara hitap ediyor.
Üç bant desteğine sahip olan Archer AX90, toplamda 6600 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Yüksek Wi-Fi hızı isteyen, aynı anda çok cihazın ağa bağlandığı evler için ideal olan ürün, bu yüksek yoğunluğu karşılayabilecek donanımsal özelliklerle (güçlü işlemci dahil) donatılmış durumda. Aynı anda online oyun, HD film, büyük dosya indirimi gibi uygulamaların sorunsuz yapılması için gerekli teknolojiye sahip olan yönlendirici, hem Wi-Fi 6, hem akıllı anten (hüzmeleme/beamforming) teknolojilerinin sağladığı daha geniş kapsama alanını sekiz güçlü anteni ile destekliyor. Böylece evin her köşesine Wi-Fi sinyalleri erişebiliyor, daha kararlı bir kablosuz bağlantı elde ediliyor.
Birinci sınıf kablolu bağlantı desteği
Archer AX90, güçlü kablosuz bağlantının yanı sıra aynı zamanda birinci sınıf kablolu bağlantı da sunuyor. Yönlendiricinin üzerinde biri 2.5 Gb/sn, diğeri 1 Gb/sn'lık iki adet WAN/LAN bağlantı noktası ve üç adet de Gigabit LAN bağlantı noktası yer alıyor. Bu bağlantı noktalarına oyun konsolu, akıllı TV gibi cihazları kablo ile çok yüksek hızlarda bağlamak mümkün oluyor. Ayrıca USB'den bağlanan cihazlar için de biri USB 3.0 olmak üzere iki adet USB girişi yer alıyor. Bu bağlantı noktaları sayesinde ister kablolu ister kablosuz ultra yüksek bağlantı keyfi yaşanıyor.
Bir evin ağ ihtiyacına yönelik en gelişmiş teknolojileri sunan cihaz, bir diğer önemli ihtiyaç olan güvenlik konusunu da ihmal etmiyor. TP-Link'in kapsamlı yeni güvenlik paketi olan HomeShield yönlendiricide yer alıyor. HomeShield, ağın taranmasından raporlamaya, ebeveyn denetimlerinden öncelikler belirlemeye ve IoT cihazlarını yönetmeye kadar gelişmiş pek çok güvenlik özelliğine sahip ve son derece kolay kullanılıyor. Bunun yanı sıra WPA3 destekli olan ürün, ağın korunmasını da en üst seviyede sağlıyor.
TP-Link OneMesh desteği de bulunan ürün 265 USD (KDV dahil) fiyatla Türkiye'de satışa sunuluyor.
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