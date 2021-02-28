İşte 8 Antenli Wi-Fi Canavarı: TP-Link Archer AX90

TP-Link, Wi-Fi 6 teknolojilisine sahip, üst seviye yeni bir yönlendiriciyi daha satışa sunuyor. Archer AX90 model yönlendirici, kablolu ve kablosuz bağlantıda yüksek hız, geniş kapsama alanı, çok cihaz desteği ve güvenlik beklentilerinin tümüne cevap verebiliyor.