İşte AMD'li Chromebook'lar ve Yeni Ryzen'ler
CES 2019'da yapılan tanıtımla birlikte AMD artık Chromebook'larda! İşte yeni Chromebook'lar ve AMD'nin yeni mobil Ryzen'leri.
Bugüne kadarki Chromebook'ların Intel veya ARM tabanlı işlemcilerle geldiklerini gördük. Ancak CES 2019'da ilk kez AMD işlemcili Chromebook'ları görüyoruz.
AMD tabanlı Chromebook'ların başında HP Chromebook 14 ve Acer Chromebook 315 geliyor. HP henüz fiyatları açıklamasa da AMD işlemcinin kullanılması, daha uygun fiyatlı Chromebook'lar anlamına gelebilir.
HP Chromebook 14'te yer alan AMD A4-9120i, 2,2GHz'te çalışan ve 2,5GHz'e ulaşabilen bir çift çekirdekli yonga seti. Bu özellikleri alt-orta seviye Chromebook'lardaki Intel Pentium ve Celeron işlemcileriyle kıyaslamak mümkün. Cihazda 4GB DDR4 bellek ve 32GB eMMC depolama sürücüsüyle desteklenen işlemci, 14 inç'lik HD (1366x768) ekran bulunuyor. HP'nin iddiasına göre Chromebook 14 ile 9 saatlik pil ömrü elde edebiliyorsunuz.
15 inç'lik Acer Chromebook 315, isteğinize bağlı olarak AMD A4-9120C veya A6-9220C işlemciyle geliyor. HP'nin aksine bu cihaz, Full HD yani 1920x1080 piksellik bir ekranla geliyor ve 8GB RAM sunuyor. Bu özellikler çalışmak ve oyun oynamak için çok daha iyi gibi görünüyor. Acer, Chromebook 315'in 10 saat pil ömrü sunduğunu da söylüyor. Dileyen kullanıcılar, Chromebook'u dokunmatik ekranla yükseltebiliyor, böylece Android uygulamalarını daha kolay bir şekilde kullanabiliyorlar.
Chromebook 315, ABD'de şubatta 279 dolar fiyatla, Avrupa'da ise nisanda 349 euro fiyatla satışa sunulacak.
AMD'den Yeni Ryzen İşlemciler
AMD yeni nesil mobil Ryzen işlemcilerini de bugün tanıttı. İkinci nesil işlemciler 15W U serisini yenilerken, oyunlar için 35W H serisi de ilk kez ortaya çıktı.
En üst düzey Ryzen 7 3750H ve Ryzen 7 3700U'nun her ikisi de 2,3GHz temel frekans ve 4GHz artırılmış frekans ile geliyor. Radeon Vega grafikleri 10 çekirdek ve 1.400MHz frekans sunuyor. Tüm üst seviye yongalar, 12nm teknolojisiyle üzerine kurulu.
Sıradaki işlemciler olan Ryzen 5 3550H ve Ryzen 5 3500U, 2,1GHz temel frekans ve 3,7GHz artırılmış frekans sunuyor. Sekiz çekirdekli Vega grafikleri 1.200MHz saat hızında çalışıyor. 12nm serisinin son parçası olan Ryzen 3 3300U, 2,1GHz saat hızında, 3,5GHz artırılmış hızda çalışıyor. Bu model, altı çekirdekli 1.200MHz Vega grafik yongasına sahip.
Son olarak serinin alt ucunda Ryzen 3 3200U ve Athlon 300U bulunuyor. Çift çekirdekli, dört thread'li bu işlemciler 14nm teknolojisine sahip ve üç çekirdekli Vega grafiklerini kullanıyor.
AMD yeni işlemcilerini Intel'in yeni Whiskey Lake işlemcileriyle karşılaştırıyor ve Radeon Vega sayesinde kendi işlemcilerinin oyunlarda daha iyi olduğunu söylüyor. Firma, gelecekte tüm yeni sürücülerin birinci nesil Ryzen işlemcileri destekleyeceğinin de sözünü verdi.
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