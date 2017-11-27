İşte Android 8.0 Güncellemesi Alacak Xperia'lar!

Android 8.0 Oreo güncellemeleri gelmeye başladı. Xperia XZ Premium'dan sonra diğer modeller de Android 8.0'a kavuşuyor.

İşte Android 8.0 güncellemesi alacak Xperia'lar!

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