İşte Android 8.0 Güncellemesi Alacak Xperia'lar!
Android 8.0 Oreo güncellemeleri gelmeye başladı. Xperia XZ Premium'dan sonra diğer modeller de Android 8.0'a kavuşuyor.
Android 8.0 Oreo güncellemeleri akıllı telefonlara gelmeye başladı. Yeni güncellemeyi erken davranarak alan markalar, elbette kullanıcı sadakatine pozitif etki ediyor. Bunlardan ilki yine Sony olmuş ve Xperia XZ Premium akıllı telefonuna Android 8.0 Oreo güncellemesini hızlıca sunmuştu. Kısa bir süre önce de Nokia, Android 8.0 müjdesini kullanıcılarına vermişti. Şimdi ise yeniden Sony, diğer modelleri için de güzel haberi kullanıcılarına verdi.
Sony, Xperia XZ ve Xperia XZs modellerine de Android 8.0 Oreo güncelleme paketini sunduğunu açıkladı. 1232 MB boyutunda olan güncelleme dosyası, yapı numarasıyla ise 41.3.A.0.401 olarak indirime sunuluyor.
Sony, Android 8.0 güncellemesini bu modellerle sınırlamıyor. Diğer telefonlarına da destek sunuyor. Açıklanana göre Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak diğer telefonlar şunlar:
- Xperia X
- Xperia X Performance
- Xperia X Compact
- Xperia XA1
- Xperia XA1 Ultra
- Xperia Touch
- Xperia XA1 Plus
Ercan Uğurlu
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