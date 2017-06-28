İşte AOC'nin 2 Yeni AGON Oyuncu Monitörü ve Özellikleri
AOC'nin 1800 mm kavisli "çerçevesiz" iki AGON oyun monitörü piyasaya çıktı .
Ekran uzmanı AOC'nin 3 taraftan da neredeyse çerçevesiz tasarıma sahip yeni kavisli iki AGON oyun monitörü artık mağazalarda. Hem 31.5 inçlik QHD AG322QCX hem de 27 inçlik Full HD AG272FCX, 1800 mm'lik son derece küçük bir kavis yarıçapına sahip kavisli bir ekran ile donatıldı. 144 Hz'lik yenileme hızı ve AMD FreeSync desteği ile AGON birinci sınıf oyun ürün grubunun iki yeni üyesi hareket bulanıklığı, yırtılma ya da tutukluk olmadan süper akıcı bir deneyim sunarak oyuncuları tatmin edecek. Yüksek oranda ayarlanabilir bir ayak ve sağlıkla ilgili çok sayıda özelliği, uzun süren oyun seanslarında oyuncuların endişelerini hafifletecek.
Sürükleyicilik garantili
AOC'nin birinci sınıf AGON oyun ürün grubunda bulunan yeni monitörleri 16:9 VA panellerine sahip. 31.5 inçlik (80 cm) AOC AGON AG322QCX, büyük ekranının 2560 x 1440 QHD çözünürlüğü ile ayrıntıları canlandırıyor. Daha kompakt olan 27 inçlik (68.6 cm) çeşidi ile, AOC AGON AG272FCX ise Full HD (1920 x 1080) çözünürlük ile donatıldı. Yalnızca 1800 mm yarıçapına sahip bu kavis ise, oyuncuların en sevdikleri sanal dünyaların sürükleyiciliğine tamamen kapılabilmelerini sağlıyor. Üstelik bu sanal dünyalar, VA teknolojisi sayesinde canlı renklerle ışıldıyor. Üstünden ve yanlarda sanki hiç çerçeve yok gibi, işte bu yüzden sürükleyicilik daha da artıyor.
Rekabetçi ve çok yönlü
Oyuncuların aradığı hızlı tepki süresini mümkün kılmak için her iki ekranda da 144 Hz'lik yüksek yenileme hızı bulunuyor ve her iki ekran da AMD FreeSync desteği sunuyor. İşte bu yüzden hız yüklü oyunları, hareket bulanıklığı, yırtılma ya da tutukluk olmadan görüntüleyebiliyor. Ek özellikler arasında monitörün bazı iç görüntü işlemesini atlayarak gecikmeyi daha da azaltan Düşük Girdi Gecikmesi Modu da var. AOC Gölge Kontrolü de karanlıkta ya da aydınlıkta kalan kısımların maskelediği ayrıntıları oyuncuların görmesini sağlıyor. Modele dahil AOC QuickSwitch kontrol aygıtı ile ise kullanıcılar çeşitli önceden belirlenmiş özellikleri ve ayarları, OSD üzerinden geçmek zorunda kalmadan, kolayca değiştirebilirler.
Oyuncuların sağlıklı ve rahat olmalarını sağlamak için ise AOC'nin Flicker-Free Teknolojisi ve AOC Düşük Mavi Işık Modu (Low Blue Light Mode) uzun oyun seanslarında gözlerinin korunmasına yardımcı oluyor. AOC Ergo Base taban sayesinde sunulan yükseklik, eğilme ve sağa sola dönme ayarları da oyuncuların duruşunu iyileştirmeye yardımcı oluyor. Arkadaki ve alt çerçevedeki, isteğe göre ayarlanabilen LED ışıklar, toplanır kulaklık tutucu ve taşıma kolu da bu etkileyici özellikler bütününü tamamlayarak rahatlığı ve tarzı bir araya getiriyor.
AOC'nin AGON AG322QCX ve AGON AG272FCX monitörleri şu anda piyasada. Üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatları ise sırasıyla 539 USD ve 399 USD.
Teknik Özellikler
|
Model
|
AG322QCX
|
AG272FCX
|
Ekran
|
144 Hz'de 31.5¨ kavisli VA
|
144 Hz'de 27¨ kavisli VA
|
Çözünürlük
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2560 x 1440 piksel
|
1920 x 1080 piksel
|
Sync Teknolojisi
|
AdaptiveSync
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AdaptiveSync
|
Sinyal Girişi
|
2 x HDMI 2 x DisplayPort 1 x VGA 2 x USB 3.0 Ses çıkışı Mikrofon girişi/çıkışı
|
2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x VGA 2 x USB 3.0 Ses çıkışı Mikrofon girişi/çıkışı
|
Özellikler
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"3 taraftan çerçevesiz" ergonomik ayak AOC QuickSwitch tuştakımı Stereo hoparlörler 4 ms GtG tepki süresi 2000:1 kontrast oranı %100 sRGB renk gamı
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"3 taraftan çerçevesiz" ergonomik ayak AOC QuickSwitch tuştakımı Stereo hoparlörler 4 ms GtG tepki süresi 3000:1 kontrast oranı %100 sRGB renk gamı
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Lansman
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Haziran 2017
|
Haziran 2017
|
Üretici Tarafından Tavsiye Edilen Perakende Fiyat
|
539 $
|
399 $
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