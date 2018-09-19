İşte Apple Watch 4'ün Yeni Saat Yüzleri
Apple Watch 4'ün genişleyen ekranı, bu yeni saat yüzleriyle harika görünüyor!
Kalp sağlığınızı daha iyi takip edebilen Apple Watch 4'ün göze çarpan bir başka yeniliği daha var: Yeni saat yüzleri. Yeni elemental saat yüzleri su, buhar, likit metal ve ateş, bunlara ilave olarak gelen yeni breathe yüzü, Watch'a renk katıyor.
Bu yeni saat yüzlerini ister tüm ekranda, ister dairesel sürümde, diğer öğelerle birlikte kullanabiliyorsunuz. WatchOS 5'i kullanan diğer saatlerin bu yeni yüzleri kullanıp kullanmayacağını henüz bilmiyoruz ancak ekranın şekli değiştiğinden bu zor olabilir.
Yeni geniş ekran, eskisinden daha çok bilgi gösterebiliyor ve sekiz saat öğesine yer veriyor. Bu nedenle aynı öğeleri daha küçük olan eski Watch'ların ekranına sığdırmak zor olabilir.
Apple Watch 4'ün yeni saat yüzlerine galerimizde göz atın!
Zeynel A. Öztürk
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