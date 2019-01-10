İşte CES 2019'un En Tuhaf Cihazları
CES 2019'da tanıtılan en tuhaf teknoloji cihazlarını bir araya getirdik!
Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019 tüm hızıyla sürerken şu ana kadar çok sayıda yeni ürün ve teknoloji tanıtımı gerçekleşti. Ancak bunlar arasında öyle modeller vardı ki, tuhaflıklarıyla da görenleri şaşırtmayı bildi. Peki, bu ürünler hangileri ve neden tuhaflar? Şimdi kısa kısa bir göz atalım...
1. LG Signature Series OLED TV R (65R9)
LG'nin yeni Signature OLED TV R modeli, 65 inçlik bir televizyon. OLED ekranıyla oldukça güzel görüntü sağlayan Signature OLED TV R'nin tuhaflığı ise, televizyonun "yuvarlanabilmesi". Evet, LG Signature OLED TV R, ekranını katlayarak hemen altındaki kutuya sığdırabiliyor. Televizyonun bunu esnek tasarlanan ekranı sayesinde yapabiliyor. Böylece TV izleyeceğiniz zaman Signature OLED TV R'yi kutusundan çıkartabiliyor, geri kalan zamanlarda ise kapatabiliyorsunuz. LG'nin söylediğine göre TV'yi bu şekilde 50 bin kez katlayabilirsiniz. Bir başka söylemle, Signature OLED TV R'yi günde 2 kez katlarsanız, bu mekanizma 34 sene dayanabilecek sağlamlıkta.
2. Lovot
Japon robotik startup şirketi Groove X'in sevimli robotu olarak tanıtılan Lovot, oldukça ilginç bir robot. Sizden onu kucağınıza almanızı istiyor, sürekli etrafınızda koşturuyor ve sizin tepkilerinizi taklit ediyor. Cihazın en büyük amacı ise şu olarak belirtiliyor: "İnsanların sevme kapasitelerini geliştirmek." Açıkçası Lovot'un bunu ne kadar sağlayabileceği bilinmez, fakat tüylü dostumuz oldukça sevimli görünüyor gerçekten de. Bu arada onu kucağınıza alıp yeteri kadar severseniz, huzurdan kucağınızda uykuya da dalabiliyor. Hemen yukarıdaki videoda Lovot'u daha yakından görebilirsiniz.
3. Foldimate
Hiç şüphe yok ki ev işlerini yapmak bir hayli zor. Ancak bunu kolaylaştıracak teknolojiler de yakınımızda. Yani, yavaş yavaş yaklaşıyorlar demek daha doğru. CES 2019'da tanıtılan bu Foldimate isimli cihaz, kıyafetleri katlıyor. Evet, tek yapmanız gereken dağınık kıyafetlerinizi Foldimate'e koymak. Ardından birkaç saniye içinde kıyafetlerinizi katlayarak hemen altındaki bölmeden çıkartan cihaz, işlemi tamamlayınca zil ile bildirimde bulunuyor.
4. Mui Smart Display
Bu ahşap tahta da CES 2019'da tanıtılan teknolojiler arasında. Hayır, şaka yapmıyoruz; gerçekten de CES 2019'da bir ahşap tahta tanıtıldı. Peki, bu tahtanın numarası ne? Şöyle ki, elbette bu tahta sadece bir tahta değil; ahşap yüzeyinde dokunmaya duyarlı bir arayüz bulunduran bir asistan. Mui Smart Display üzerinden evinizdeki akıllı cihazları kontrol edebiliyor, termostat, saat, hava durumu bilgileri gibi bilgileri bu cihaz üzerinden öğrenebiliyorsunuz. Cihaz şu an için kickstarter kampanyasında.
5. Kohler Numi 2.0 Intelligent Toilet
Sizce tuvaletler konuşabilse, size ne söylerdi? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, o halde evinize bir adet Kohler Numi 2.0 Intelligent Toilet almanız gerekecek. CES 2019'da tanıtılan bir akıllı tuvalet olan Kohler Numi 2.0 Intelligent Toilet, Amazon Alexa ile çalışıyor. Sanal asistan desteği vermesinin yanı sıra elbette yüzeyini ısıtabilmesiyle de size konfor sağlıyor.
Kohler Numi 2.0 Intelligent Toilet'in fiyatı ise 7000 dolar. Eh, tuvaletle konuşmanın da bir bedeli olmalı, değil mi?
Ercan Uğurlu
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