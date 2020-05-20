İşte DDOS Hakkında Bilinen 5 Yanlış Efsane!

Hizmet reddi (DDoS) saldırılarının doğası değişiyor ve bazı şirketler DDoS'un geçmişte kaldığına inanıyor olsa da durum böyle değil. İşte DDOS saldırıları hakkında bilinen 5 yanlış efsane!