Kablo Çekmeden Kablolu İnternet Nasıl Kurulur?

TP-Link, evdeki elektrik şebekesini internet ağı olarak da kullanmayı sağlayan yeni powerline adaptör kitini satışa sundu. TL-PA4020P model adaptör kiti, kablo çekmeden kablolu, güvenli ve hızlı internet bağlantısı sağlıyor.