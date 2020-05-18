Araştırmadan ilginç sonuçlar! Yalnızlık insan beynini nasıl etkiler?

Yalnızlık insan beyninde inflamasyona yani iltihaplanmaya sebep olabilir. Sosyal olarak izole edilmiş, diğer insanlardan soyutlanmış insanlar daha yüksek inflamasyon belirteçlerine sahiptir. Ayrıca vücutlarının savaş ya da kaç tepkisi (Fight or Flight response) gösterme oranları diğer insanlara kıyasla daha fazladır.
Savaş ya da kaç tepkisi, kişi stresli bir durumdayken ortaya çıkar. Bazı insanların tehditlere karşı daha paranoyak olmasına sebep olabilir. Yalnız insanların ayrıca karar verme yetileri de zayıftır. Bunun yanı sıra hafıza ve öğrenmede kayıp yaşarlar. Çevresindekilerden uzak duran insanlar, yalnızlıklarının ne kadar sürdüğüne doğru orantılı olarak saldırganlıkları artar. İnsanlar, bu tip kişilerin davranışlarındaki ve dünyaya karşı tepkilerindeki değişiklikleri kolayca fark ederler. Bunun sebebi nöral sinapsların yeniden yazılmasıdır. Nöral sinapsların yeniden yazılması ne alama gelir? Bunu sinir hücrelerinin sinir hücresi olmayan hücrelere mesaj iletmesini yağlayan bağlantı noktalarının değişip başka bir şekilde yazılması gibi düşünebilirsiniz.
Yapılan bir araştırma, 2 hafta boyunca izole edilmiş bir farenin stres altında olduğunda beyin kimyasallarının yüksek seviyelerde tepki verdiğini ortaya koymuştur. Bu da farelerin beklenmedik tepkilere daha yatkın ve daha korkak hale gelmelerine neden oluyor. Yapılan başka bir araştırma da, toplumdan izole edilmiş olmak farelerdeki sinir hücrelerini azalttığını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, bir fareyi diğer arkadaşlarından ayırdı ve bir ay sonra gördüler ki farenin beynindeki bazı bölümlerde sinir hücreleri küçülmüştü. Azalma farenin izole edildiği 3 ay süresince sürdü.
Yalnız kalan insanlar da hastalıklara daha açık hale geliyorlar. Yalnız bir insanın bağışıklık sistemi virüslere karşı savaşırken, hastalanma ihtimallerini artıracak biçimde farklı tepkiler verir. Araştırmalara göre, kronik yalnızlık çeken kalp hastaları, diğer kalp hastalarına oranla ölüm riski oranları 3 kat daha fazla.
Yalnızlık, fiziksel izolasyondan daha farklıdır. Yalnızlık, zihinsel bir durum ve gerçekliktir. Yapılan ilginç bir çalışma, yalnızlığın bulaşıcı olabileceğini öne sürüyor. 10 yıllık bir araştırma, yalnızlığın sosyal ağlarda nasıl yayıldığını araştırdı. Sonuçlar gösterdi ki yalnızlığı deneyimleyen insanlarla yakın olan kişilerin yalnızlığa %52 oranında daha yaklaşıyor.
Yalnız olmak ya da soyutlanmak her zaman kötü değil. Yalnızlık, beynin bölümlerinin olağanüstü iletişim kurmasına yardımcı olur. Ayrıca kendi hayatımıza odaklanır, daha dikkatli düşünmeye başlarız.
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