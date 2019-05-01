İşte "Dikey" Katlanabilir Motorola Razr V4!
Katlanabilir akıllı telefonlara bir örnek de Motorola'dan geliyor. İşte "dikey" katlanabilir Motorola Razr V4'ün ilk fotoğrafı!
- Ercan Uğurlu
Katlanabilir akıllı telefonlar birbiri ardına adından bahsettirirken, bunlar arasında ilk örnekler kuşkusuz Samsung ve Huawei cephesinden geldi. Her iki teknoloji devi de katlanabilir akıllı telefonlarını birbiri ardına tanıtırken Samsung daha önce davranarak, Galaxy Fold akıllı telefonunu ön siparişe açmış, ancak test örneklerinde yaşanan sıkıntı sonrası geri çağırmak zorunda kalmıştı. Huawei ise, Mobil Dünya Kongresi'nde sergilediği Mate X katlanabilir akıllı telefonunu, henüz piyasaya sunmadı. Dolayısı ile biraz daha emin adımlarla ilerlediğini söyleyebiliriz.
Gelecekte çok sayıda katlanabilir akıllı telefon göreceğimiz kesin. Bunlardan biri ve yine emin adımlarla yola devam eden teknoloji devi ise Motorola.
Motorola'nın Razr V4 akıllı telefonunun katlanabilir bir tasarıma sahip olacağı daha önceden biliniyordu. Fakat Razr V4'ün bugüne kadar hiçbir yerde net bir fotoğrafı yayınlanmamıştı. Ortaya çıkan bu görseller ise Motorola Razr V4'ün ilk fotoğrafları oluyor.
Ortaya çıkan fotoğraflara göre Motorola Razr V4, Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold gibi yatay olarak değil, dikey olarak katlanabilen bir akıllı telefon olacak. Katlandığında nispeten bir cüzdan tasarımına kavuşan Razr V4'ün görselleri, SlashLeaks tarafından sızdırılmış.
Görseller arasında prizma biçiminde bir kutu tasarımıyla da dikkat çeken Razr V4, ne gibi özellikler sunacak henüz net değil. Fakat yine sızıntılara göre telefonda Snapdragon 710 işlemci olacak ve 6 GB RAM bulunacak. Ancak bu özellikler, söylediğimiz gibi henüz netlik kazanmış değil. Yakında Motorola Razr V4 ile ilgili daha fazla detay ortaya çıkacaktır.
Motorola Razr V4'ün 2019 yılı içinde tanıtılması bekleniyor.
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