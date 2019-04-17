Samsung Galaxy Fold'u Canlı Canlı Denedik!
Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'u canlı cnlı denedik. İşte ilk izlenimlerimiz ve Galaxy Fold'un ön incelemesi...
- Ercan Uğurlu
Samsung'un global lansmanını ABD'de yaptığı ve ardından MWC 2019'da da sahnelediği ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, sonunda Türkiye'de de tanıtıldı. Daha önce MWC 2019'da camekanlar arkasında gördüğümüz Galayx Fold'u, CHIP Online olarak bugün düzenlenen etkinlikte bu kez kullanma ve değerlendirme şansı bulduk.
Katlanabilir tasarımıyla günümüz akıllı telefonlarına nispeten farklı bir kullanım deneyimi sunan Galaxy Fold, 7.3 inç boyutunda Dinamik AMOLED panel ana ekrana ve 4.6 inç Super AMOLED kapak ekranına sahip bir model.
3 tarafında da kameralar bulunduran telefonda, arka kamera dizilimi arasında Ultra geniş açılı 16 MP, geniş açılı 12 MP ve telefoto 12 MP şeklinde 3 kamera yer alıyor. Telefon kapalıyken ön yüzünde yer alan kapak kamerası 10 MP ölçüsünde, açıldığında ise 10 MP ve 8 MP çift geniş açılı kamera bulunduran Galaxy Fold, ayrıca 4380 mAh kapasitesinde bir bataryaya da sahip.
Galaxy Fold, katlanabilir tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de güçlü bir amiral. Qualcomm Snapdragon 855 işlemciden güç sağlayan Galaxy Fold, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip.
Peki, Galaxy Fold, nasıl bir deneyim sunuyor? Hemen yukarıda Galaxy Fold ön inceleme videomuzu bulabilirsiniz.
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