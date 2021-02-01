İşte DoğalGaz Faturasını Düşürecek 5 Adım!

Konutlarda verimli ve tasarruflu ısınmanın önünde çeşitli engeller bulunuyor. Bu engellerin başında da eski teknolojili standart petek kullanımının ve ısı kaybına neden olan faktörlerin yer aldığını belirten Enover Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar, daha düşük doğal gaz faturası için alınması gereken 5 önemli yöntemi sıralıyor.