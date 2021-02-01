İşte DoğalGaz Faturasını Düşürecek 5 Adım!

Pandemiyle birlikte bu kışı evlerinde daha çok geçiren tüketicilerin en büyük sorununu ısınamamak oluşturuyor. Özellikle yüksek faturalarla karşılaşıp verimli ısınamadığını gören tüketicilerin sorunlarının başında ise eski teknolojiye sahip standart petekler bulunuyor. Dünyada ısı transferi ve buna bağlı enerji verimliliğinde çağ değiştiren yeni bir teknolojiye sahip olan Enover Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar'a göre, bu kış doğal gaz faturalarında %30,5'e varan oranda ekonomik tasarruf sağlayarak ısınmak için atılması gereken 5 adım bulunuyor.
Standart Petekler Yüksek Faturalara Neden Oluyor
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte havalar iyice soğudu. Buna bağlı olarak ısınmak için de doğal gaz tüketiminin artması yüksek faturalarla karşılaşılmasına neden oluyor. Yüksek faturaların oluşmasında 100 yılı aşkındır kullanılan eski teknolojiye sahip peteklerin rolünün büyük paya sahip olduğunu aktaran Dr. Malik Çağlar, ısıtma ve soğutma sistemlerinde devrimin mimarı nano teknolojik partikülleri içerisinde barındıran EHP teknolojili peteklerde %65'e varan enerji tasarrufu sağlandığını belirtiyor.
Doğal Gaz Faturalarını Düşürecek 5 Adım
Tasarruflu, verimli ve en hızlı şekilde ısınmak için EHP'li petek kullanımının yanı sıra evlerde kazanılan ısının da kaybedilmemesi gerektiğini aktaran Enover Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar, yüksek doğal gaz faturalarına son vermek isteyen tüketiciler için basit ve etkili 5 öneride bulunuyor.
1. Kapı ve pencereleri izole edin. Evlerdeki ısı kaybının yüzde 25'i pencere ve kapılardan kaynaklanıyor. Kapı ve pencereleri yaptırırken izoleli malzeme tercih edilmeli, kapı ve pencere kenarlarındaki boşluklar, pencere süngeri ile kapatılmalı.
2. EHP teknolojisine sahip petekler kullanın. Eski teknolojinin kullanıldığı standart petekler, gerçek yaşam konforunu sağlayan 21 derecelik oda sıcaklığına yaklaşık 45 dakika gibi uzun sürelerde erişebiliyor. Standart petekler yerine nano teknolojik partikülleri içerisinde barındıran Enover Enerji'nin geliştirdiği EHP teknolojisinin kullanıldığı petekler tercih edilmeli. EHP'li petekler bir odayı 18 ile 22 dakika içerisinde 21 derece sıcaklığa ulaştırıyorken, doğal gaz faturalarında da yüzde 30,5'e varan oranda tasarruf sağlıyor.
3. Isı yalıtımınızı yapın. Binaların dış cephe ısı yalıtımının yapılmamış olması kazanılan ısının kolay bir şekilde kaybolmasına neden olabiliyor. Doğal gaz faturalarını yükselten unsurlardan biri olan ısı yalıtımsız evler için dış cephe ısı yalıtımının yapılması gerekiyor.
4. Çift camlı pencereler kullanın. Pencereler kazanılan ısının erimesine ve yok olmasına neden oluyor. Çift camlı pencereler seçilerek ısı kaybı yüzde 50 oranında azaltılabilir ve yakılan doğal gazdan yüksek oranda tasarruf sağlanabilir.
5. Peteklerin önünü ve üzerini kapatmayın. Özellikle ısınan peteklerin önünün çeşitli eşyalarla kapatılması veya üzerinde kıyafetlerin kurutulması ısı kaybının yaşanmasındaki önemli etkenlerden görülüyor. Bu nedenle peteklerin önü eşya ile kapanmamalı ya da üzerinde kıyafetler kurutulmamalı.
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