Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

11.01.2021 - 180.303 yeni test, 10.220 yeni vaka, 1.003 yeni hasta, 174 yeni can kaybı
Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs kaynaklı vakaların, COVID-19 hastalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 180.303 yeni test sonucunda 1.003 yeni hasta ve 10.220 yeni vaka belirlendi. Yine son 24 saatte yaşanan can kayıplarının sayısı 174 oldu. İyileşenlerin sayısı 10.301 kişi artarak 2.208.451'e ulaştı.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 2.336.474 toplam vaka, 22.981 toplam vefat.
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