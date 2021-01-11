Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 vakalarının, hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni vefatların sayıları, 11 Ocak 2021 tarihi itibarı ile belli açıklandı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 180.303 yeni testin sonucunda 10.220 yeni vaka ve 1.003 yeni hasta belirlendi. Son 24 saat içerisinde vefat edenlerin sayısı ise 174 oldu. Böylece ülkemizdeki toplam vaka sayısı 2.336.476'ya, toplam can kaybı sayısı ise 22.981'e yükseldi.

11 Ocak 2021: Türkiye'de Koronavirüs verileri

11.01.2021 - 180.303 yeni test, 10.220 yeni vaka, 1.003 yeni hasta, 174 yeni can kaybı

Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs kaynaklı vakaların, COVID-19 hastalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 180.303 yeni test sonucunda 1.003 yeni hasta ve 10.220 yeni vaka belirlendi. Yine son 24 saatte yaşanan can kayıplarının sayısı 174 oldu. İyileşenlerin sayısı 10.301 kişi artarak 2.208.451'e ulaştı.

Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayıları ise şu şekilde: 2.336.474 toplam vaka, 22.981 toplam vefat.

Korona

Daha önceki günler için tıklayın...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ASUS BUSINESS ExpertPC D5 Mini Tower D540MA

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
14 Ocak 2021 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, cep telefonu, akıllı saat fırsatı
13 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda gaming kulaklık, mouse ve birçok teknolojik ürün...
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?

Günün En çok Okunanları
Lenovo'dan Sıra Dışı Bir Bilgisayar Tasarımı Daha: LaVie Mini
ttec AirBeat Free Kablosuz Kulaklık İncelemesi
Marvel Future Fight'a Asgard Büyüklüğünde Güncelleme
Kristal Cam Plaket ve Çeşitleri Nelerdir?
BiP 1 Milyon 124 Bin Yeni Kullanıcı Kazandı

 

 