Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 vakalarının, hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni vefatların sayıları, 11 Ocak 2021 tarihi itibarı ile belli açıklandı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 180.303 yeni testin sonucunda 10.220 yeni vaka ve 1.003 yeni hasta belirlendi. Son 24 saat içerisinde vefat edenlerin sayısı ise 174 oldu. Böylece ülkemizdeki toplam vaka sayısı 2.336.476'ya, toplam can kaybı sayısı ise 22.981'e yükseldi.