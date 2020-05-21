İşte Dünyanın İlk 44 MP Ön Kameralı Akıllı Telefonu!

Bu telefon sokağa çıkmanın yasak olduğu ve evlerde kaldığımız bu günlerde, 44MP ön kamerası ile selfie çekimlerinde farkını ortaya koyuyor!

İşte Dünyanın İlk 44MP Ön Kameralı Akıllı Telefonu

Ramazan Bayramı boyunca 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında fotoğraf çekebileceğimiz tek yer evlerimiz. Ailenizle evde geçirdiğiniz bu günlerde birlikte en güzel selfielerinizi OPPO'nun Reno3 modeliyle çekebilirsiniz. Dünyanın ilk 44MP ön kamerasına sahip Reno3 ile çekeceğiniz yüksek kaliteli fotoğraflar, gelecekte dönüp bakmanız için birer koleksiyon değeri taşıyacak. Aynı zamanda ön kamerada Gece Modu özelliğini sunan OPPO Reno3 ile karanlık ortamda çekeceğiniz fotoğraflar da hiçbir bulanıklık olmadan üstün görüntü kalitesi sunacak.

AMOLED ekranda dünyanın ilk 44 MP ön kamerası

AMOLED ekranda dünyanın ilk 44 MP ön kamerasına sahip olan Reno3, ultra gelişmiş fotoğrafçılık performansı sunuyor. Hem selfie hem de video selfie modunda yapılan yakın çekimlerde ultra net kareler çekebilen Reno3, Yapay Zeka Güzellik Modu'nda ise doğal güzelliği yakalıyor. Ön kamerada bulunan gece modu, gece yapılan çekimlerde de farklı bir deneyim yaşatıyor. Çekeceğiniz her güzel fotoğrafla Reno 3 sizi koleksiyoner olmaya davet ediyor.

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