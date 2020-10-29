İşte Fiziksel Klavyeli ve Linux Çalıştıran Telefon: F (x) tec Pro1-X

F (x) tec Pro1-X adındaki bu ilginç telefon, kaydırarak açılan fiziksel bir klavyeye ve Linux işletim sistemine sahip.

  • Ercan Uğurlu
İşte Fiziksel Klavyeli ve Linux Çalıştıran Telefon

Tuşlu telefonlardan klavyeli modellere, oradan da yaklaşık son 15 yıldır kadar dokunmatik ekranlı modellere evrilen cep telefonları, şu sıralar yeniden katlanabilen telefonlarla bir kez daha geçmişe ışık yakmış olsa da, elbette bunu günümüz teknolojisini kullanarak yapıyor. Ensek ekranlar ile bir kez daha katlanabilir ve kapaklı telefonlara geri dönüyoruz. Peki, ama klavyeli telefonlar? Evet, onlar da geri dönüyor gibi. F (x) tec Pro1-X adı verilen bu telefon, tıpkı Nokia 5730 XpressMusic gibi kaydırmalı fiziksel klavyeye sahip.

Tıpkı tasarım ve kullanım biçimi gibi adıyla da ilginç bir telefon olan F (x) tec Pro1-X, standart Android telefonlardan biri değil. Bu telefon kutudan çıkar çıkmaz LineageOS veya Ubuntu Touch işletim sistemi seçenekleri sunuyor. Böylece F (x) tec Pro1-X'in Linux tabanına oturduğunu söyleyebiliriz.

Peki, F (x) tec Pro1-X özellikleri neler?

F (x) tec Pro1-X'te 5.99 inç AMOLED ekran kullanılmış. 6 GB RAM ve 8 GB LPDDRX RAM seçeneklerini bulunduran telefonda, 128 GB ve 256 GB hafıza seçenekleri de var. Qualcomm Snapdragon 835 işlemciden güç sağlayan telefonda microSD kart desteği de yer alıyor.

F (x) tec Pro1-X'te 12 MP Sony IMX363 ana kamera yer alırken, ayrıca 5 MP ikinci kamera ile 8 MP ön kamera da mevcut. Peki, F (x) tec Pro1-X ne zaman satışa çıkacak?

F (x) tec Pro1-X ne zaman satışa çıkacak?

F (x) tec Pro1-X, 8 GB / 256 GB versiyonu ile Indiegogo'dan 499 Dolar karşılığında edinilebilecek. Üst sürüm için ise 799 Dolar şeklinde bir fiyat belirlenmiş. Fakat telefon şu an hazır değil. F (x) tec Pro1-X'in sevikayatına Mart 2021 tarihinden itibaren başlanması bekleniyor.

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