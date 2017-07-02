İşte Galaxy S8 ve S8+ İçin En İyi Aksesuarlar
Hep Galaxy S8 ve S8+'tan bahsediyoruz. Ama bu iki amiral gemisi için Samsung'un sunduğu aksesuarlar da, telefonların kendileri kadar ilgi çekici!
Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modeller için kullanışlı aksesuarlar piyasada boy gösteriyor. Eğer halen bu aksesuarlarla tanışmamış iseniz, geç kalmış sayılmazsınız. Zira bu ürünler halen satışta. Telefonun yüksek fiyatından ötürü özellikle koruma kılıfları üzerinde duran Samsung, aksesuarlar arasında klavye kılıflarından batarya paketlerine, kablosuz şarj stantlarından LED ışıklı cüzdanlara kadar çok sayıda seçeneğe yer veriyor. Sözü çok uzatmadan hemen yakından bakalım.
Clear View Kapaklı Kılıf
Galaxy S8'ler için sunulan belki de en kullanışlı aksesuarlardan biri Clear View kapaklı kılıf oluyor. Şeffaf mat malzemeye sahip olan aksesuar, bir stant olarak kullanılabilirken ayrıca kapağını açmadan telefonunuzu kontrol edebilme olanağı da tanıyor.
LED Göstergeli Kılıf
Son dönemde akıllı telefonlar arasında popüler olan LED göstergeli kılıf elbette Galaxy S8 ve S8+ için de var. LED ışıklar ile telefonunuza gelen bildirim ve bilgileri kapağına yansıtan kılıf, böylece yine kapağı açmadan telefonunuzu kontrol etme olanağı tanıyor. Yalnızca kaydırma hareketi içe alarmları kapatabilir, gelen aramaları cevaplayabilir veya reddedebilirsiniz.
Clear Kılıf
Bir telefona tasarımına hayran kalıp tonla para verdikten sonra onu herkeslerden gizlemek zorunda olmak pek de hoş değil, değil mi? İşte bunun için Clear Kılıf yer alıyor. Şeffaf yapısı ve yalnızca 0.8 mm'lk kalınlığı ile tasarımı gizlemeden ve kalınlaştırmadan telefonunuzu koruma altına alabiliyor.
Alcantara Kılıf
Leke tutmayan nubuk benzeri bir kılıf arayanlar Alcantara Kılıf'ı beğeneceklerdir. Siyah, mavi, gri ve pembe renk seçenekleriyle bulunabilen Alcantara Kılıf, özellikle nubuk malzemesiyle hoş bir his verirken, telefonunuzu da dayanıklı kılıyor.
Silikon Kılıf
Eğer yumuşak, farklı renk seçeneklerine sahip ve sade bir kılıf arıyorsanız, o halde tercihiniz Silikon Kılıf olabilir. Mikrofiber astarı ile ekstra dayanıklı koruma sağlayan Silikon Kılıf, turkuaz ve sarı da olmak üzere tam 6 farklı renk seçeneğiyle bulunabiliyor.
2 Parça Kılıf
Renkli bir kişiliğiniz varsa, bunu 2 Parça Kılıf ile Galaxy S8 ve S8+'ınıza katabilirsiniz. Üst ve alt vakumlu pedlerle farklı renklerde parçalı koruma kılıfı olarak sunulan 2 Parça Kılıf, böylece telefonunuzun tasarımını gizlememesiyle de tercih edilebilir.
Klavyeli Kılıf
Fiziksel bir klavyeden vazgeçemiyorsanız, o halde tercihiniz Klavyeli Kılıf olabilir. Telefonunuzun ön tarafına yerleştirilecek olan bu kılıfı ayrıca şarj etmeniz gerekmiyor. Her ne kadar bu kılıf ile telefonunuzun şekli Blackberry'nin efsanevi modellerine benzeyecek olsa da, sanal klavyeye bir türlü alışamayanlar için birebir.
Kablosuz Şarj Standı ve yedek pil
Kablosuz Şarj Standı, telefonunuzu evde veya ofiste kolayca şarj etmek için önemli bir cihaz. Telefonunuzu masa üzerine yerleştirmek yerine bu standa bırakarak bir yandan şarj olmasını sağlayabileceğiniz gibi, her defasında kablolarla uğraşmak zorunda da olmuyorsunuz. Bu anlamda oldukça iyi bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Hızlı şarj imkanı da sağlayan bu cihazı yine 2 farklı renk seçeneğiyle bulabiliyorsunuz.
Yedek pil ise, telefonunuzun şarjı olur olmadık yerlerde bitmesin diye çantanızda taşıyabileceğiniz bir aksesuar oluyor. 5100 mAh kapasitesine sahip olan bu aksesuar ile telefonu tek şarjla iki defaya kadar şarj edebiliyorsunuz.
DeX Station
Eğer Galaxy S8 ve S8+'ı bir masaüstü bilgisayar gibi kullanmak isterseniz, DeX İstasyon ile bu da mümkün. Bunun için bir DeX istasyona ihtiyacınız var. Telefonunuzu DeX istasyona yerleştirdikten sonra, onu da bir monitör, Mouse ve klavyeye bağlayarak telefondan bir PC yaratabiliyorsunuz.
Ercan Uğurlu
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