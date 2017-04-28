İşte Galaxy S8'in "Kırmızı" Ekran Hatasının Çözümü
Samsung, Galaxy S8'in ekranında beliren "kırmızı" ton hatasına karşı ilk hamlesini yaptı; beklenen güncellemeyi dağıtmaya başladı!
Kısa bir süre önce kullanıcılarla buluşan Galaxy S8 ve Galaxy S8+, şimdilerde sahipleri tarafından keşfediliyor. Bununla beraber ilk deneyim geri bildirimleri gelmeye başladı bile. Haliyle bunlar arasında bazı sorunlar da göze çarpıyor. Bazı Galaxy S8 ve S8+ modellerin ekranında belirten "kırmızı" ton hatası gibi...
Evet, şu an satılan bazı Galaxy S8 ve S8+ modellerinde, ekran dikkat çekici şekilde kırmızı tonda. Ancak Samsung, kullanıcılardan bu konuda şikayetler yükselmeye başlar başlamaz hemen sorun üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Şimdi de çözümü bulmuş ve güncellemeyi yayınlamaya başlamış.
Kırmızı ton problemini bir yazılım güncellemesiyle düzeltmek mümkün. Galaxy S8 ve Galaxy S8+ için indirilebilir durumda olan G950NKSU1AQDG ve G950NKSU1AQDG yazılım güncellemeleri ile ekran renk dengesini ayarlamak mümkün oluyor.
Ayarlar menüsü altında yer alan Screen Mode ekranına yeni bir ayar daha getiren Samsung, burada Full Screen Colour Balance ile ekranın kırmızı tonunu normale çevirmenizi sağlıyor. Ayrıca Samsung yine buraya Screen Edge Colour Balance ayarı da getirmiş.
Eğer kırmızı renk tonuyla ilgili sıkıntılarınız varsa, bu güncelleme ile bu problemi aşabilirsiniz. Güncelleme henüz yalnızca Kore için indirilebilir durumda. Ancak çok kısa süre içinde diğer pazarlara da sunulacak.
Ercan Uğurlu
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