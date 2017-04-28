İşte Galaxy S8'in "Kırmızı" Ekran Hatasının Çözümü

Samsung, Galaxy S8'in ekranında beliren "kırmızı" ton hatasına karşı ilk hamlesini yaptı; beklenen güncellemeyi dağıtmaya başladı!

Galaxy S8'in "kırmızı" ekran hatasına çözüm

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